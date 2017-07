Hoops 4 Boobs besiegen Tiefstapler

artikel-ansicht/dg/0/

In zwei Vorrunden-Gruppen wurde zunächst jeder gegen jeden über 2x7Minuten gespielt. Nachdem bei zurückliegenden Turnieren die Emotionen zum Teil sehr hoch und sogar übergekocht waren, lautete die Prämisse diesmal, dass von den nicht spielenden Teams jeweils ein Schiedsrichter gestellt wurde, um die Partien geregelter ablaufen zu lassen. Eine Maßnahme, die sich weitgehend bewährte.

In der Pause gab es einen 3-Point-Contest, den Arkadiusz Sowa aus dem Bezirksliga-Team des 1. ASC Red Cocks gewann, im Freiwurf-Wettbewerb hieß der Sieger Benjamin Jauerka (Red Dragons Königs Wusterhausen).

Das Finale gewannen die von Boris Balaban angeführten Hoops 4 Boobs gegen die Hochbegabten Tiefstapler mit Akteuren aus Frankfurt und KW. "Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in der Saison 2015/16 bei den Red Dragons", erzählte Daniel Buhl, Spielführer des unterlegenen Teams. "Zuletzt waren nur noch Maik Hasselberg und ich in der Oberliga aktiv, sowie Jacqueline Höhn in der Regionalliga. Auf das Turnier haben wir uns nicht extra vorbereitet, wollten einfach nur Spaß haben und ein wenig zocken, getreu dem Motto ,just for fun'", ergänzte der 28 Jahre alte Guard. "Dass wir dann so weit gekommen sind, ist natürlich umso schöner. Am Ende haben der Kampfgeist und ein wenig Glück den Unterschied gemacht - im Finale leider zu unserem Nachteil."