So viel Musik war nie

Musiktheater in allen Facetten soll 2017/2018 an der Oder geboten werden. Neben drei großen italienischen Opern - Puccinis "Turandot", Mozarts "Don Giovanni" und Verdis "Macbeth" - bringt zum Beispiel das Staatstheater Cottbus mit Andrew Lloyd Webbers "Sunset Boulevard" auch Musical auf die Bühne. Einen Glücksgriff, schwärmt Vogel, habe man zudem mit dem Theater Neustrelitz gemacht. Von dort werde Ende Oktober Albert Lortzings "Zar und Zimmermann" nach Frankfurt reisen - jene Oper, mit der fast auf den Tag genau vor 175Jahren, am 1. November1842, das damalige Stadttheater eröffnet wurde.

Dass Musiktheater in der Region gut läuft, hat Vogel, seit er vor zwei Jahren seinen Posten angetreten hat, bereits erfahren. Dennoch gelte: "Wir wollen gute Unterhaltung bieten, aber nicht seicht sein." Ihm gehe es darum, relevante, auch politische Themen ins Programm zu bringen, immer aber kombiniert mit dem Spaß an Kultur. In dieser Hinsicht sei Frankfurt für ihn 2017/2018 so etwas wie der "Off-Broadway", ein Platz, wo es möglich sei, neue Formate auszuprobieren.

In diese Richtung gehe zum Beispiel der Abend "Tribute: ABBA macht glücklich!" im Mai, den die Sängerin Carolin Fortenbacher, selbst fünf Jahre lang Hauptdarstellerin im ABBA-Musical "Mamma Mia!", präsentiert. Dominique Horwitz, im Oktober bereits mit der "teuflischen Revue" "Me and the Devil" zu Gast, wird im Mai noch einmal sein Jacques-Brel-Programm zum Besten geben, einen Abend, den er eigentlich schon abgeschrieben habe. "In Frankfurt wird man ihn dann wirklich zum allerletzten Mal erleben können", wirbt Vogel.

Während erfolgreiche Veranstaltungsreihen wie der "Blaue Mittwoch" fortgesetzt werden, steht zu Silvester eine Neuerung ins Haus: Arnulf Ratings Maulhelden werden in diesem Jahr vom Altonaer Theater abgelöst, das "Die Feuerzangenbowle" zeigt. Einen Versuchsballon lässt Vogel zudem in der Darstellbar steigen. Die Gruppe Improberlin will sich dort von Schlagzeilen aus der Tagespresse zu einem Kabarettprogramm inspirieren lassen.

"Wir möchten ein Haus sein, in dem sich alle aufgehoben fühlen", umschreibt Vogel seinen Anspruch, den auch die vor einem Jahr gegründete Bürgerbühne unterstreicht, die ebenfalls weitergeführt wird. Eines der wichtigsten Themen ist für ihn zudem die Theaterpädagogik. Ein Drittel der insgesamt 200Veranstaltungen wird speziell für Kinder und Jugendliche angeboten, darunter das Erfolgsstück "Tschick" in einer Inszenierung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Zum Saisonabschluss soll es dann mal wieder Theater in der Marienkirche geben. Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg zeigt dort "Die Geschichte vom Fuchs, der seinen Verstand verlor".

Bis dahin wird die Messe- und Veranstaltungs GmbH hoffentlich auch wieder einen Geschäftsführer haben. Nach dem Weggang von Stefan Voss hat Vogel Mitte Juni dieses Amt kommissarisch übernommen. Bis zum 1. Oktober soll die Stelle wieder besetzt sein.

