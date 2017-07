Lucien ist ein Stollenheld

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Lucien Boldt aus Petershagen-Eggersdorf hat die "Stollenhelden-Torwartparade des Jahres 2017" gezeigt. Im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich der Nachwuchsfußballer vom SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf in einer sogenannten Online-Abstimmung durch.

Lucien Boldt setzte sich mit 44 Prozent aller Stimmen in einer Abstimmung, die hauptsächlich über facebook gelaufen war, gegen seine Mitbewerber durch. Der Siebenjährige, der schon immer beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf spielt, hat damit den begehrten Titel "Stollenhelden-Torwartparade des Jahres" gewonnen. Mit seiner Glanztat im Spiel gegen den VfL Nauen begeisterte er nicht nur seine Familie und Mitspieler, sondern auch die prominente Stollenhelden-Jury um Ex-Fußballprofi Hans Sarpei, die seine Parade zuvor als eine von fünf Nachwuchstorwart-Aktionen nominiert hatte. Letztendlich wählte die Online-Community das Talent aus dem Doppeldorf auf den ersten Platz vor Patrick Miklosi (13) aus Frankenthal und Luca Carbone (13) aus Rheinfelden.

Damit sicherte sich Lucien nicht nur Siegertitel und Pokal, sondern auch ein exklusives Paar Torwarthandschuhe mit individueller Bedruckung und seiner Mannschaft einen neuen Trikotsatz sowie weitere Preise im Wert von 1000 Euro für den ganzen Verein.

"Die ganze Wahl war bei uns mit einem Ausnahmezustand zu vergleichen. Sowohl Online als auch Offline, um ein wenig in der modernen Sprache zu bleiben, herrschte bei Blau-Weiß totale Aufregung", berichtet Oliver Wittki, Trainer der Fußball-Bambini. "Ich finde, dass er diesen Titel verdient gewonnen hat. Lucien ist sehr ehrgeizig und aus meiner Sicht auch ein großes Talent. Für seine Entwicklung wird dieser Titel sehr wichtig werden", sagt sein Trainer.

"Gut, in der vergangenen Saison wurde er nicht so oft gefordert, weil meine Mannschaft überwiegend offensiv spielte und auch nicht die ganz schweren Gegner hatte. Das wird im nächsten Jahr anders sein. Wir spielen dann in der Kreisliga und sind als F1 der jüngere Jahrgang gegenüber der Konkurrenz. Dann kann er sich richtig beweisen", sagt Wittki, der direkt nach der Entscheidung auch beim Zweitplatzierten angerufen hatte. "Es gab tröstende Worte, aber auch die Gratulation, denn Platz zwei ist ebenfalls ein Erfolg", berichtete der Blau-Weiß-Trainer.

Riesenjubel gab es bei Familie Boldt und dem gesamten blau-weißen Anhang, als das Ergebnis nach knapp einer Woche Abstimmung dann am Montagabend feststand. "Wie gesagt, es war eine Wahl übers Internet. Eigentlich lag unser kleiner Held immer vorn. Nur am Sonnabend schien sich das Bild leicht zu drehen. Dann wurden noch mal alle mobilisiert. Sogar der 1. FC Union-Fanclub, Lucien ist ganz großer Fan des Hauptstadtvereins, hatte Stimmen für ihn abgegeben", jubelt Wittki. "Auch für unseren Verein und die gesamte Nachwuchsarbeit bei Blau-Weiß ist das natürlich ein ganz großer Erfolg", freut er sich.

Die Initiative "Stollenhelden" bietet den besonderen Toren und Paraden von Nachwuchsfußballern bis fünfzehn Jahre eine Plattform und leistet mit hochwertigen Preisen für die Sieger sowie ihre Mannschaften und Vereine monatlich dort Unterstützung, wo diese am meisten benötigt wird: in der Nachwuchsarbeit der Fußballvereine.

Stephan Althoff, Leiter Konzernsponsoring der Deutschen Telekom, freut sich über den Erfolg der Nachwuchsinitiative: "Wir freuen uns sehr darüber, wie positiv die "Stollenhelden' von Eltern, Nachwuchsspielern und Vereinen angenommen werden. Damit würdigen wir die Leistung der Kinder, Jugendlichen und der Ehrenamtlichen und möchten sie damit zusätzlich für den Sport motivieren."

Gibt es noch eine kleine Feier für den Helden? "Aber ja, er wird ganz offiziell den Preis in Empfang nehmen. Das wird am 21. Juli, Beginn 16.30 Uhr, beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf sein", sagt Wittki. "Darüber hinaus werden wir als Verein mit Lucien, mit der Mannschaft und allen Eltern sowie Freunden im Anschluss feiern. Das wird gleichzeitig unser Saisonabschluss sein, weil dann die Sommerferien beginnen", erklärt Wittki.

Weitere Informationen gibt es auf der Website und unter "Stollenhelden" auf Facebook.