Betrüger statt Berater

Berlin (MOZ) Bei seinen Raubzügen schlüpfte Maik K. in verschiedene Rollen. Um Senioren zu täuschen, gab er sich als Vattenfall-Kundenberater, Telefon-Vertreter oder Rechtsanwalt aus. Wegen insgesamt 71 Haustür-Betrügereien wird dem 39-jährigen Berliner nun der Prozess gemacht.

Serientäter: Maik K. (l.) werden vor dem Landgericht Moabit 71 Fälle von Betrug und Diebstahl zur Last gelegt. © Wolfgang mrotzkowski

Es ist ein warmer Nachmittag im August, als es bei Ingeborg F. plötzlich an der Wohnungstür läutet. "Ich bringe Ihnen Geld", begrüßt sie ein Mann. Und hält der 77-Jährigen eine Visitenkarte vor die Nase, die ihn als "Bezirksdirektor für Energie- und Telekommunikation" ausweist. Mit seinem hellen Hemd und der Aktentasche wirkt der Mann seriös. Nach einer kurzen Plauderei lässt die Marzahnerin ihn eintreten. Schließlich scheint es sich für sie zu lohnen. Eine Strom-Rückzahlung von 1600 Euro solle sie bekommen, erklärt der "Kundenberater" freundlich und zückt einen Überweisungsträger der Sparkasse. Das Geld könnte sofort per Blitzüberweisung auf ihrem Konto gutgeschrieben werden. Er bräuchte dazu lediglich ihre EC-Karte und die Pin-Nummer sowie 200 Euro Provision.

Die Seniorin fasst Vertrauen und legt die Bankkarte auf den Tisch. Gutgläubig gibt sie auch die Geheimnummer heraus. Als sie die 200 Euro aus ihrer Geldschatulle holt, lässt der Besucher ihre EC-Karte unbemerkt in seiner Tasche verschwinden. Ingeborg F. bekommt noch eine Durchschrift des Überweisungsscheins und einen feuchten Händedruck. Aufgrund des sympathischen Auftretens des Mannes habe sie keinen Verdacht geschöpft, wird sie später bei der Polizei angeben. Da weist ihr Konto schon 3000 Euro weniger auf.

Ein "sympathisches Lächeln" sieht man bei Maik K. nicht mehr, seitdem er auf der Anklagebank des Berliner Landgerichts sitzt. Einen ganzen Vormittag braucht die Staatsanwältin, um die Anklage zu verlesen: Insgesamt 71 Straftaten werden dem Berliner vorgeworden, darunter Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung und Computermanipulationen. Rund 80 000 Euro soll Maik K. auf diese Weise von älteren Menschen ergaunert haben. Die Taten, die fast alle 2014 stattfanden, ähneln sich, wenn auch der Betrüger Taktik und Geschichten variiert und auf die Reaktionen seiner Opfer abstimmt. Einer 78-jährigen Lichtenbergerin verspricht er 1600 Rendite, wenn er 5270 Euro in einem "gewinnträchtigen Fonds" für sie anlege. Ein Ehepaar überzeugt er von einer angeblichen vierstelligen Rückzahlung durch Vodafone, für die es Gebühren von 518 Euro in bar zahlen soll.

Die Geschichten, die er den Rentnern im Alter von 64 bis 93 auftischt, reichen von einem Lottogewinn über die Ausschüttung an Kunden aufgrund von Unternehmensinsolvenzen bis hin zu erfundenen Erbschaften. Immer sollen die Rentner dafür Gebühren oder Provisionen zahlen sowie ihre Konto-Daten herausrücken. Besonders gebrechlichen Opfern bietet er an, für sie zur Bank zu gehen. Bei anderen stielt er einfach die Bankkarten. Damit holt er meist 1000 Euro ab und geht bei einem Juwelier im Einkaufszentrum Eastgate shoppen.

Als eine Seniorin, die ihn zur Sparkasse begleiten will, ihre Jacke holen geht, verschwindet Maik K. schnell. Einen misstrauischen 91-Jährigen besucht er sogar mehrmals und überzeugt ihn mit einem vorgespielten Telefonat mit einer "Rechtsabteilung".

"Durch geschickte Gesprächsführung, Redeflut und druckausübende Erwartungshaltung" habe er das Vertrauen seiner Opfer erschlichen, heißt es in der Anklage über den 39-Jährigen, der wegen früherer Betrugsdelikte schon seit Ende 2016 in der JVA Heidering einsitzt. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.