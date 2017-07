Die Sportarten der anderen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588065/

"Uaaaaaaaaah", brüllt ein muskelbepackter 20-Jähriger durch die Bowling-Halle in Berlin-Neukölln und ballt seine Fäuste, als ob er gerade den Kampf mit einem Bären gewonnen hätte. "Uaaaaah", während seine Freunde ihm zujubeln. Der Mann hat einen Strike gelandet. Alle Pins sind mit einem Wurf umgefallen. Neben ihm auf der Bahn lächelt Laura Beuthner. Die 23-jährige Blondine schnappt sich einen Ball, nimmt Anlauf, lässt ihn über die ölige Bahn gleiten. Strike. Noch mal Anlauf, noch mal gleiten. Strike. Die Männer blicken hinüber. Verdutzt. Verstummt. Sie wissen nicht: Neben ihnen trainiert gerade eine der besten Bowlerinnen Europas.

In anderthalb Wochen wird die Berlinerin ihre Künste bei den World Games zeigen. Es ist das zweitgrößte Sportereignis nach den Olympischen Spielen und wird alle vier Jahre ausgetragen. Diesmal vom 20. bis 30. Juli im polnischen Breslau. In der 640 000-Einwohnerstadt messen sich die besten Faustball-Teams, Sportkletterer und Sumoringer. Für viele Athleten ist es die einzige Möglichkeit, sich auf großer Bühne zu präsentieren.

Denn die erst zum zehnten Mal ausgetragenen World Games sind in etwa so bekannt wie alternative Bands, die in Kellern vor zwanzig Zuschauern Gitarren zupfen. "Ich muss vielen erklären, was das eigentlich ist", sagt die Bogenschützin Lisa Unruh. Im vergangenen Jahr gewann sie bei den Sommerspielen in Rio Gold und ist in Breslau die einzige deutsche Olympionikin. Bowlerin Beuthner meint: "Ich stelle mir das so vor wie Olympia, nur kleiner."

31 Sportarten sind bei den World Games vertreten, bei den Sommerspielen in Rio waren es 28. Nach Breslau reisen 3500 Athleten, 186 davon aus Deutschland, zehn aus Berlin und Brandenburg. In Rio waren es insgesamt 11 303 Athleten. Die World Games sind die kleine Schwester der Olympischen Spiele. Doch das Nesthäkchen meldet Ansprüche an.

Das Ziel vieler Randsportarten ist es, einmal olympisch zu werden. Raus aus der Nische, rein ins Rampenlicht. Dem Rugby in der 7er-Version ist es gelungen, sich ins olympische Programm zu spielen. Genauso wie Golf. IOC-Sportdirektor Kit McConnell sagt: "Die World Games sind wichtig für uns, weil sie ein Test-Labor für die Olympischen Spiele sind." Präsentieren sich die Wettbewerbe gut, haben sie eine Chance auf Olympia.

Diese Möglichkeit offenbart sich aber nicht allen. Pétanque zum Beispiel. Jenes Spiel, bei dem zwei Mannschaften ihre Metallkugeln so nah wie möglich an einen kleineren Ball werfen. Die Stuttgarterin Indra Waldbüßer klackert zum zweiten Mal mit den Kugeln bei den Weltspielen. Für die Athletin sind sie ein Höhepunkt in der Saison, ein Höhepunkt in ihrem Sportler-Leben. Doch: "Ein Spiel dauert lang, bis zu zweieinhalb Stunden. Und für die Zuschauer sehen alle Kugeln gleich aus." Nicht gerade publikumsfreundlich. Und nicht fernsehtauglich. Im Verband gibt es Bestrebungen, die Kugeln unterschiedlich einzufärben. Und die Zeit zu beschränken. Statt bis zu 13 Punkten spielen die Athleten auf Zeit. Nach einer Stunde rechnet der Schiedsrichter ab. "Viele wehren sich dagegen. Ich früher auch. Mittlerweile finde ich es toll, weil so Außenseiter Chancen haben", erklärt Waldbüßer.

Doch wie sehr muss sich eine Sportart eigentlich verbiegen? Beim Deutschen Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband herrscht Skepsis bezüglich möglicher Änderungen. "Das IOC will Action sehen", sagt Sportdirektor Axel Herre. Aktionsgeladen ist das Hallen-Tauziehen, weil sich die Athleten nicht in den Boden eingraben können und so in einer Position erstarren. Doch: Das wollen viele Athleten nicht. "Taktik spielt eine große Rolle. Beim Hallen-Tauziehen nicht mehr", bedauert Herre. In Polen ziehen die Frauen auf Linoleum-Boden, die Männer auf Rasen. Es geht um Kompromisse, erklärt Herre. Darum, Traditionen auszuloten gegenüber modernen Ideen. "Jeder will doch aus der Nische raus", sagt der Sportdirektor. Auch wenn das Opfer bedeutet.

Von diesen Überlegungen wissen die Organisatoren der World Games in Breslau wenig. Seit Monaten bereiten sie die Region auf die bis zu 200 000 Besucher vor. Seit vergangenem Jahr, als die viertgrößte Stadt Polens zur Kulturhauptstadt Europas ausgerufen wurde, boomt sie. Im Sommer gibt es nahezu an jedem Wochenende Festivals. Beim Brave Festival - brave bedeutet mutig - präsentieren sich Musiker aus Indien, Syrien und Israel. Im neu eröffneten Afrykarium des Zoos schreiten die Besucher durch Tunnel und sind nur durch eine Scheibe von Hammerhaien getrennt. Breslau ist multikulturell, wegen der 140 000 Studenten jung und aufgrund der vielen Start-ups kosmopolitisch.

Die World Games sollen ein weiterer Touristenmagnet sein. Ein sportlicher. Aber: Sie sind nicht nur für Besucher, sondern auch für Bürger da. In diesem Aspekt ist die kleine Schwester der Großen einen Schritt voraus. "In Rio verrotten gerade die Gebäude, in denen wir gewohnt haben. Ich finde gut, dass wir Sportler bei den Weltspielen in der Stadt wohnen, in den Universitäten", sagt Bogenschützin Unruh. Der Slogan der World Games verspricht Nachhaltigkeit: Die Stadt soll nicht den Spielen dienen. Die Spiele sollen der Stadt dienen.

Deshalb wurden nur wenige der 26 Spielstätten neu gebaut. Die Rollschuhbahn ist eine davon. Irgendwo im Nirgendwo zwischen Einfamilienhäusern und Kornfeldern ergießt sich eine blaue Bahn, auf der die Rollschuhläufer um die Wette sprinten. Andere Stätten wie das Olympiastadion gestalteten die Breslauer neu. Hier werden Footballer ihre Helme aneinander krachen lassen und Speedwayfahrer Staub aufwirbeln. Im Olympiastadion erwarten die Organisatoren die meisten Zuschauer.

Wenn es nach dem Deutschen Olympischen Sportbund geht, sollen die Athleten so gut abschneiden wie vor vier Jahren in Cali, als Deutschland auf dem vierten Platz des Medaillenrankings landete. Am Erfolg hängen Fördergelder. Und für diese anderen Sportarten bedeutet dies das Überleben.

Gold, Silber oder Bronze sind von den Rettungsschwimmern und der Faustballmannschaft zu erwarten. Auch Laura Beuthner liebäugelt mit einer Medaille. "Ich freue mich schon darauf, mein Land zu vertreten und bei der Eröffnungszeremonie einzumarschieren. Sogar das Fernsehen wird übertragen", juchzt sie und verweist auf den Sender Sport1, der die Spiele zeigt. Lisa Unruh betont: "Die World Games haben für mich den gleichen Stellenwert wie Olympia. Wenn ich antrete, will ich gewinnen."