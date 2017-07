artikel-ansicht/dg/0/

Marc, Marvin, Marie und die anderen "Straussee-Strolche" waren schon ein wenig aufgeregt. Schließlich hatten sie sich mit Hortleiterin Edelgard Frenk und deren Mitstreitern über ein Jahr lang auf diesen Tag vorbereitet. Konkret hatten sie sich mit dem Projekt "Kinder können Feuer machen" beschäftigt und dabei eine Menge von ihren Erziehern Warsjana Leichsenring und Heiko Goldstein gelernt. Das wurde bei einem Videofilm deutlich, der verschiedene Stationen des Erlernten aufzeigte.Bevor Projektleiterin Warsjana Leichsenring ihr Wissen an die Kinder bringen konnte, hatte sie an entsprechenden Workshops teilgenommen.

Hilfestellung erhielt sie dabei von der IHK Ostbrandenburg, die zu den regionalen Netzwerkpartnern der gemeinnützigen Stiftung "Haus der kleinen Forscher" zählt. Zur Überreichung der Urkunden und Plaketten war IHK-Mitarbeiter Michael Goetz nach Strausberg gekommen. Wie die anderen Gäste erfreute auch er sich anfangs am kleinen Kulturprogramm und dann am Videofilm, der einzelne Stationen des Projekts aufzeigte. Ein Streichholz und später eine Kerze anzünden, einen sogenannten Feuertopf basteln, ein Glas über eine brennende Kerze stülpen und schauen, was passiert, ein brennendes Streichholz in eine volle Schachtel stecken und die Stichflamme abwarten, brennenden Kohlenanzünder mit Wasser löschen. Diese und weitere Experimenten waren anfangs durchaus etwas aufregend, lehrten den sorgsamen Umgang mit Feuer und vermittelten neues Wissen.

Michael Goetz staunte über das gut gemachte Video und gestand: "So etwas gab es ja noch gar nicht." Goetz muss es wissen, schließlich ist er in der IHK mit dem Projekt eng vertraut und hat zudem schon zahlreiche Auszeichnungen dieser Art überreicht.

Mit den "Straussee-Strolchen" hat am Dienstag die 82. Kindertagesstätte in Ostbrandenburg eine solche Ehrung erfahren. Der Hort darf die Zertifizierung nun für zwei Jahren führen. Danach ist eine erneute Bewerbung möglich.

Einen solchen Schritt hat die Kita "Zwergenland" im vergangenen Jahr erfolgreich getan. In ihrem Fall lautete das Projekt "Von der Raupe zum Schmetterling". Dafür gab es von Michael Goetz die Rezertifizierung. Und die "Zwergenländer" wollen es dabei nicht bewenden lassen. Wie zu hören war, wird in diesem Jahr zum Thema "Wasserkreislauf" geforscht.

Die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" setzt sich seit gut zehn Jahren für die Förderung von Kindergarten- und Grundschulkindern in Naturwissenschaft, Mathematik und Technik ein und leistet Erziehern und Lehrern bei deren Förderung Hilfestellung.

Michael Goetz dankte übrigens ausdrücklich Schulleiterin Marina Altkuckatz für ihr Kommen und warb auf der kleinen Feier um die Teilnahme von Grundschullehrern an den Workshops. Die Projekte seien nämlich auch für Grundschüler interessant.

Bewerber können sich an folgende Adresse wenden: info@ihk-ostbrandenburg.de