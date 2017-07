Einstieg in kostenfreie Bildung ab 2018

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Elternbeiträge zur Kinderbetreuung sind besonders in Einrichtungen, die von kleinen Vereinen getragen werden, existenziell. So war die Entscheidung der Linken-Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato aus Seelow nur logisch, die Pläne zur Abschaffung dieser Beiträge ausgerechnet in der vereinsgetragenen Kita "Frechdachse" Seelow zu erläutern.

Grundsätzlich sind die märkischen Linken der Meinung, dass Bildung von der Kita bis zur Hochschule kostenfrei sein müsse. Um dieses ehrgeizige Ziel umzusetzen, soll ab September 2018 der Einstieg im Kita-Bereich gemacht werden. Was aber nicht bedeutet, dass alle Eltern, die Kinder in Kitas, bei Tagesmüttern oder im Hort betreuen lassen, ab 2018 nicht mehr bezahlen müssen, schränkte Bettina Fortunato ein. Es werde im Augenblick mit dem Koalitionspartner SPD darüber diskutiert, ob das erste oder das letzte Kita-Jahr kostenfrei sein soll. Aber immerhin sei bereits eine Summe von 20 Millionen Euro in den Landeshaushalt eingeplant, um den Einstieg in die Kostenfreiheit zu schaffen.

Ob die Kostenfreiheit bis zur Hochschule dann so lange braucht, bis die Kita-Kinder ins Studentenalter vorgerückt sind, sei der politischen Diskussion vorbehalten, sagte Fortunato. Fakt sei aber, dass mit der Entscheidung auch deutlich der Bildungscharakter der Kindergartenbetreuung betont werde. Natürlich sollen auch die Tagesmütter und die privaten Bildungseinrichtungen in die Beitragsfreiheit einbezogen werden.

Peter Strohbach vom Trägerverein der Kita "Frechdachse" erklärte, dass eine solche politische Regelung den kleinen Einrichtungen sehr zu Gute kommen würde. Denn die Einrichtung könne viel zuverlässiger als bislang mit den Mitteln arbeiten und planen. Zumal diese Kita zu den wenigen Einrichtungen gehört, in denen der öffentliche Dienst-Tarif gezahlt wird und kein heruntergerechneter Haustarif. Bei der Besichtigung der Einrichtung, die aktuell 35 Kinder betreut, interessierte sich die Landtagsabgeordnete auch dafür, wie die integrative Arbeit mit Flüchtlingskindern erfolgt. Die Erzieherinnen werden dabei seit acht Wochen von einem Praktikanten unterstützt, der vor zwei Jahren aus Afghanistan fliehen musste und der jetzt in der Platkower Unterkunft lebt. "Die Arbeit hier im Team macht Spaß", erklärte Khallid Sakhi Zada. Der 24-Jährige hatte in seiner Heimat Rechtswissenschaft studiert und das Staatsexamen abgelegt.Er freut sich, hier in Sicherheit zu sein.