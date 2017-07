Gipfelkreuz eingeweiht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588074/

Ein Watzmann in Bad Freienwalde? Normalerweise vermutet jeder Wandersmann ein solches Gipfelmassiv eher in Berchtesgaden in den Alpen. Doch wer den gut 15-minütigen Wanderweg, die zurzeit lästigen Mücken und die mehr als 100 Stufen nimmt, die hinter der Malche in den Wald führen, der findet ihn - den Bad Freienwalder Watzmannberg, der 1062 Dezimeter gen Himmel ragt, gelegen am heutigen Turmwanderweg. Mehr als 100 Jahre gibt es ihn bereits. Zumindest ist die Bezeichnung Watzmann auf historischen Landkarten seit 130 Jahren nachweisbar. In der vergangenen Woche haben René Weber, Mario Henning, Remo Peters und Willi Rollin von der bauausführenden Firma Engron das aus naturbelassener Lärche angefertigte Gipfelkreuz aufgestellt. Um das drei Meter hohe Bauwerk windet sich eine Rundbank, die Wanderer zum Verweilen einlädt. Die Bank findet vor allem Horst Sander toll. "Hier kann ich mit meinen Gruppen wunderbar eine Rast einlegen", sagte der Bad Freienwalder, der bei der Einweihung zugegen war und seit vielen Jahren als Wanderführer in der Region unterwegs ist. Er war am Dienstag von der früheren Jugendherberge aus gestartet und hatte nach zirka drei Kilometern den Watzmann erreicht.

Dort wartete neben Schülern des Bertolt-Brecht-Gymnasiums und anderen Wandersleuten auch Berti Kreft. Der 68-Jährige, der aus Hambach bei Aachen stammt, lebt seit vergangenem Herbst im Missionshaus Malche. Als früherer Marathonläufer müsse man sich schon ein bisschen bewegen, meinte Kreft. Daher kenne er den Bad Freienwalder Watzmann bereits. Dass jetzt noch ein passendes Gipfelkreuz aufgestellt wurde, diese Idee finde er toll.

Das Gipfelkreuz ist Teil des Projektes "Märkischer Bergwanderpark", in das die Stadt Bad Freienwalde 385 000 Euro investiert, 263 400 Euro davon werden von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gefördert. Darauf machte Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, während der Einweihung aufmerksam. Er lenkte die Aufmerksamkeit der Gäste nicht nur auf das Kreuz an sich, sondern ebenso auf ein kleines Schild, das am Kreuz angebracht ist. "Sie können es fotografieren und mit der ganzen Welt teilen. Sie haben hier nämlich LTE", staunte der Tourismuschef nicht schlecht über die gute Funkverbindung mitten im Wald. Das Schild selbst sollte jedoch jeder genau lesen, bevor er eine Botschaft versendet. Darauf steht nämlich: "Reinhold Messner war hier - nie."

Aber wer weiß, vielleicht zieht es den Extrembergsteiger doch eines Tages zum Märkischen Watzmann. Ob er dann aber mit dem "Sammeln der Jäger" oder anderen Jagd-Signalen empfangen wird, wie sie zur Einweihung am Dienstag zu hören waren, das ist eher fraglich. Und auch der Einweihungsspruch, den in Ermangelung eines Zimmerers Bauamtsleiter Rainer Texdorf hielt, wird bis dahin längst im dichten Wald verhallt sein. Doch in Erinnerung bleiben wird wohl das eine oder andere Wort von Pfarrer Björn Ferch. Er sagte unter anderem, dass Gipfelkreuze mehr als christliche Zeichen mitten in der Natur seien. "Sie sind Orts-Marken, Markierungen, bieten Denkanstöße. Und manch einer lässt schwere Lasten am Kreuz zurück. Ausgesprochen und unausgesprochen", so Björn Ferch, der in luftiger Höhe um Gottes Segen für Land und Leute bat: "So übergeben wir dieses Gipfelkreuz seiner Bestimmung: Als Erinnerung und Ortsmarke. Als Zeichen. Als Möglichkeit und Einladung zum Gebet."

Mit schnellen Handbewegungen enthüllten schließlich Bauamtsleiter Rainer Texdorf und Tourismuschef Andreas Hensel die Gipfelkreuz-Tafel. Dazu reichte Heiko Walther-Kämpfe, Mitarbeiter der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, einen "Kurfürsten-Tropfen", ein Obstbrand aus Apfel und Birne. "Wir sind ganz zufrieden mit dem Kreuz", meinte denn auch Rainer Schönberg vom Technischen Büro für Wasserwirtschaft. Das Bad Freienwalder Unternehmen hatte die Planung für das Projekt übernommen.