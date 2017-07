Nachwuchs im Wildpark Schorfheide hat großen Appetit

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Noch sind sie klein und auch ein bisschen tapsig. Aber einen Appetit wie die Großen haben die drei jungen Wölfe aus dem Wildpark Schorfheide schon jetzt. "Das, was am meisten stinkt, mögen sie am liebsten", sagt die Geschäftsführerin der Anlage, Imke Heyter.

Bei der Fütterung am Dienstagmittag ist Pansen der Renner. Dazu gibt es noch ein wenig Milch im Trinknapf. Die Wochen, in denen die zwei Weibchen Malina und Mayaa sowie das Männchen Ailaf ausschließlich mit Milch aus der Flasche gefüttert wurden, sind jedoch vorbei.

Der Speiseplan der gut sieben Wochen alten Tiere wird nun Schritt für Schritt komplett auf Fleisch umgestellt. Alles mit dem Ziel, dass sie demnächst zu ihren zwei erwachsenen Artgenossen ins Schaugehege ziehen können - wenn denn alles nach Plan läuft. "Das ist unsere große Hoffnung, dass das Rudel sie annimmt", erklärt Imke Heyter.

Wann genau es so weit ist, das kann die Geschäftsführerin nicht sagen. In der kommenden Woche sind sie auf jeden Fall weiter in der Nachwuchsanlage zu sehen, vielleicht auch noch in der Woche drauf. Dann sollte der Umzug aber auch über die Bühne gehen.

Das bedeutet für Imke Heyter: Die Zeiten, in denen sie und ihre Helferinnen mit den Wölfen kuscheln konnten, gehören bald der Vergangenheit an. "Unser Kontakt ist in dem Moment weg, in dem sie unter Wölfen leben." Die Tiere schalten da sofort um, erklärt sie.

Der Wildpark-Leiterin wird das nicht ganz so leicht fallen. In den ersten zwei Wochen, nachdem die Welpen im Juni aus dem Tierpark im thüringischen Gotha gekommen sind, haben sie komplett bei ihr zu Hause gewohnt. "Eine geniale Zeit", wie Imke Heyter rückblickend sagt, aber auch unglaublich anstrengend. Alle drei Stunden wollten die Jungtiere damals gefüttert werden. "Wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal Mutter von Drillingen werde?", fragt die 45-Jährige und lacht.

Mittlerweile bekommen sie nur noch alle sechs Stunden ihr Fressen, häufig von Alina Hesse. Die Helferin hat vor anderthalb Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Anlage absolviert. Die Standortwahl der 22-Jährigen aus dem Odenwald ist damals auf den Wildpark gefallen, weil sie den Wunsch hatte, junge Wölfe aufzuziehen. "Das ist einfach mein Lebenstraum", sagt sie.

Mittlerweile studiert Alina Hesse Geowissenschaften im hessischen Darmstadt, doch als sie hörte, dass tatsächlich Jungtiere an ihrer alten Wirkungsstätte erwartet werden, nahm sie kurzerhand ein Urlaubssemester. Nun wird auch sie sich nur schwerlich von den drei Heranwachsenden trennen können. "Schon als ich ein paar Tage weg musste, sind mir die Tränen gekommen", sagt sie.

Tatsächlich wachsen Wölfe körperlich besonders schnell heran. "Doppelt so schnell wie Hundewelpen", erklärt Imke Heyter. Ganz einfach deswegen, weil wilde Artgenossen den ersten Winter in der Natur auch überleben müssen. Dieses Tempo ist bei Malina, Mayaa und Ailaf gut zu beobachten. "Man sieht bei jedem Besuch eine Veränderung", sagt die Geschäftsführerin.

Als die Drei vor knapp fünf Wochen in die Schorfheide kamen, haben sie gerade einmal 1500 bis 1800 Gramm gewogen. "Sechs Kilo haben wir jetzt schon", erklärt Heyter. Nur ein Bruchteil von dem, was sie einst als erwachsene Wölfe auf die Waage bringen. "Die werden bis zu 60, 65 Kilo schwer."

Kein Wunder, dass die rund 200 Wölfe, die mittlerweile wieder in den Wäldern Brandenburgs leben, Befürchtungen und Ängste wecken. Das sieht auch Imke Heyter so - besonders, da sie selbst Schafe ihr Eigen nennt. "Da habe ich Verständnis für", sagt sie. Wer praktische Probleme mit wildlebenden Wölfen habe, der brauche auch Hilfe.

Gleichzeitig hofft sie, dass Malina, Mayaa und Ailaf in Schorfheide wie Botschafter ihrer Spezies wirken. "Wir müssen in den Köpfen der Menschen etwas bewegen", sagt Imke Heyter. "Die Wölfe gehören eben in unser Ökosystem." Da gelte es zwischen tatsächlichen Gefahren und irrationalen Ängsten zu unterscheiden. "Wenn ich mich umgucke, wer wirklich gefährlich ist, dann sind das nicht die mit den vier Beinen."