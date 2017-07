TuS-Reserve holt Kapitän von Preussen

artikel-ansicht/dg/0/

Sachsenhausen (sz) Mit zwei Neuzugängen startete der TuS 1896 Sachsenhausen II am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Fußball-Kreisoberligist kann künftig auf Kenny Ladewig setzen. Der 21-Jährige kommt vom Ligakontrahenten FV Preussen EberswaldeII, wo er zu den Stützen zählte und die Kapitänsbinde trug. "Er verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Oranienburg", bemerkt Stephan Lange, Teammanager des TuS II. Bei der Brandenburgliga-Reserve soll der Mittelfeldspieler Tobias Boremski ersetzen, der in den Kader der Ersten aufgerückt ist.