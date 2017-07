Kita-Kinder als Glücksbringer

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Ziethen (MOZ) Der Geopark Eiszeitland am Oderrand hat in diesem Jahr runden Geburtstag. Vor zehn Jahren wurde der Landschaft, die Barnim und Uckermark miteinander verbindet bescheinigt, die glaziale Serie besonders gut sichtbar zu machen. 2012 entstand das Besucherzentrum in Groß Ziethen, aus dessen Fenster heraus der Besucher auf die pommersche Endmoräne blickt.

Dorthin hatte zu Wochenbeginn Yvonne Ouart eingeladen. Sie ist Leiterin des Geopark-Projektbüros in Joachimsthal. Vor zwei Wochen schon war sie mit weiteren Mitstreitern im Eberswalde Zoo und hatte dort über die Eiszeit informiert. Es wurden Steine bearbeitet und ein Gewinnspiel angeboten. Mit einem Fragebogen in der Hand begaben sich die Teilnehmer an Käfigen und Gehegen auf Antwortsuche. Fast 100 Zoobesucher hatten sich daran beteiligt.

Im Geoparkzentrum von Groß Ziethen wurden nun die Gewinner ausgelost. Zehn Preise wurden vergeben - vom Plüschmammut bis zum Ausgrabungsset. Den Job der Glücksfee übernahm Yvonne Ouart nicht selbst, sondern Kinder der Groß Ziethener Kita "Knirpsenranch", die in diesem Jahr 60 Jahre alt wird. Die Sieger der Auslosung kommen aus vielen Teilen Brandenburgs, aus Thüringen und einer sogar aus Polen. Sie erhalten ihre Preise nun per Post.

Die kleinen Ziethener übernahmen die Aufgabe gern, wollten dafür aber auch so einiges wissen von der Eiszeitexpertin. "Ist das da von einem Elefanten", fragte ein Kind, als es die Nachbildung einer Mammutbaby-Haut im Geoparkzentrum entdeckte. "Ist das da von einem Dinosaurier", fragte ein anderes zum Schädel in der Vitrine. "Nein, die Schädelnachbildung eines Säbelzahntigers", berichtete Yvonne Ouart den Knirpsen. Die gingen am gleichen Vormittag noch auf Entdeckungsreise, begutachteten das große Wandbild, die Eiszeithöhle und wollten wissen, wer eigentlich den ausgestopften Biber erschossen hat. Vor allem aber das große Mammut im Außenbereich faszinierte sie.

Das Geopark-Besucherzentrum in Groß Ziethen hat Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.