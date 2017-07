Schwerer Sturz mit dem Motorrad

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 30 zwischen Schönow und Schönwalde ereignet. Ein Motorradfahrer war gegen 14.25 Uhr in Nähe des Abzweigs nach Hobrechtsfelde mit seiner Maschine gestürzt und hatte sich beim Aufprall gegen die Leitplanke so schwere Verletzungen zugezogen, dass er sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie es zu dem Sturz kam, war zu Redaktionsschluss noch unklar. Neben einem Notarzt, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber war die freiwillige Feuerwehr Bernau mit 18 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Die L 30 war zwischen Schönow und Gorinsee bis gegen 16 Uhr gesperrt.