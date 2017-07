Endspurt für zwei Tickets mit Joris

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 120 namhafte Künstler, aber auch Neuentdeckungen, Durchstarter und lokale Größen werden beim siebten Helene-Beach-Festival vom 27. bis 31. Juli dabei sein. Unter ihnen ist in diesem Jahr der deutsche Sänger und dreifache Echo-Preisträger Joris ("Herz über Kopf"). Am 29. Juli (Sonnabend) um 20.40 Uhr wird er auf der Hauptbühne am Helenesee auftreten.