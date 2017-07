Polizeibericht Schwedt vom 11.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Bei der Fahndung nach einem Räuber hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Der Mann hatte am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, eine 64 Jahre alte Frau, die gerade die Filiale eines Geldinstituts am Platz der Befreiung in Schwedt verließ, gestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Er floh Richtung Lindenallee. Der Räuber soll nach Beschreibungen etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug eine grau karierte Kniehose und ein blaues Basecap. Wer den Überfall gesehen oder den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Uckermark unter Tel. 03984 350 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Autodieb jetztin Untersuchungshaft

Schmölln. Der Mann, der am Sonnabendabend auf der A11 nahe der Anschlussstelle Schmölln in einem gestohlenen VW Passat gestoppt worden war, sitzt jetzt hinter Gittern. Ein Richter am Neuruppiner Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an. Der Wagen, mit dem der unter Drogeneinfluss stehende 23-Jährige unterwegs war, war in Berlin gestohlen worden. Am Auto waren falsche Nummernschilder, die Originalkennzeichen fanden sich im Fahrzeug.

Gestohlene Boote wieder aufgetaucht

Templin. Nach dem Diebstahl zweier Ruderboote, eines Canadiers und zwei elektrisch betriebenen Bootsmotoren samt Zubehör ermittelt die Polizei gegen mehrere Verdächtige. Die Boote, die in der Nacht zum Sonntag aus einem Bootshaus am Döllnsee verschwunden waren, wurden am Sonntagmittag im Schilf entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei führten zu mehreren Personen, die sich in der Nähe der Fundstelle aufhielten und mutmaßliches Diebesgut bei sich hatten. Die Bootsmotoren wurden bislang nicht gefunden.

Lastwagen drängt Auto von der Straße

Eberswalde. Weil er nach einem Unfall einfach weitergefahren ist, ermittelt die Polizei in Eberswalde gegen einen Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lastwagen am Montagvormittag ein Auto von der Straße gedrängt.