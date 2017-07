Polizeibericht Eberswalde vom 11.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schmölln. Ein Mann, der am Sonnabendabend auf der A11 nahe der Anschlussstelle Schmölln in einem gestohlenen VW Passat gestoppt worden war, sitzt jetzt hinter Gittern. Ein Richter am Neuruppiner Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an. Der Wagen, mit dem der unter Drogeneinfluss stehende 23-Jährige unterwegs war, war in Berlin gestohlen worden. Am Auto waren falsche Nummernschilder, die Originalkennzeichen fanden sich im Fahrzeug.

Lastwagen drängt Pkw von der Straße

Eberswalde. Weil er nach einem Unfall einfach weitergefahren ist, ermittelt die Polizei in Eberswalde gegen einen Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lastwagen am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr ein Auto in der Friedrich-Engels-Straße von der Fahrbahn gedrängt. Bei dem Manöver wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Gebäude-Kamerasgestohlen

Panketal. Vom Amtsgebäude Panketal haben Diebe drei Kameras abgerissen und sind damit verschwunden. Durch den Diebstahl, der der Polizei am Sonntag gemeldet wurde, entstand der Gemeinde ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Mopedfahrerstürzt

Wandlitz. Einen verletzten Mopedfahrer haben Polizisten in der Nacht zum Montag, kurz vor 3.30 Uhr, im Bernauer Damm in Wandlitz entdeckt. Der 17-Jährige war offenbar mit seiner Schwalbe gestürzt. Da er Schmerzen hatte, riefen die Beamten einen Rettungswagen. Der Jugendliche wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht.