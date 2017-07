Polizeibericht Neuruppin vom 11.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Werder (RA) Ohne Räder stand am Sonnabend plötzlich ein Auto-Anhänger da, der an den Windrädern zwischen Werder und Kränzlin abgestellt war. Unbekannte hatten offenbar in der Nacht zuvor die vier Räder abgebaut und gestohlen. Schaden: rund 300 Euro.

Radfahrerin übersehen

Rheinsberg (RA) Ein Schaden in Höhe von rund 1 100 Euro ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Rheinsberg entstanden. Ein 31-jähriger Autofahrer übersah beim Verlassen seines Grundstücks eine 14-jährige Radfahrerin auf dem querenden Radweg. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen nicht verletzt. Sein Rad ist aber kaputt.

Teures Einparken

Rheinsberg (RA) Rund 1 000 Euro Sachschaden richtete ein 61-Jähriger am Sonnabend beim Einparken am Rheinsberger Kirchplatz an. Er war gegen ein bereits geparktes Auto gefahren.