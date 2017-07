Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 11.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Polizisten bemerkten am Sonntag gegen 15.55 Uhr im Damaschkeweg einen Pkw, dessen Fahrer beim Anblick des Streifenwagens das Weite suchen wollte. Er fuhr über die Nuhnenstraße in die Lichtenberger Straße, wo die Polizisten das Auto stoppten. Wie sich herausstellte, verfügte der 40-jährige Fahrer über keine Fahrerlaubnis. Ein Drogentest reagierte überdies positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Keller aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag haben noch Unbekannte zwei Kellerverschläge in der Großen Scharrnstraße aufgebrochen. Sie verschwanden mit drei dort abgestellten Fahrrädern. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem in der Seelower Kehre in Richtung Lennéstraße. Am Mittwoch wird am Helenesee, von Malchow in Richtung Kaisermühler Weg, geblitzt.

Blitzer