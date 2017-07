Polizeibericht Freienwalde vom 11.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Am Sonntag gegen 22 Uhr haben Polizisten in der Freienwalder Straße in Wriezen einen Pkw kontrolliert. Ein Drogenschnelltest bei dem Fahrer schlug positiv an. Deshalb musste der 24-Jährige zu einer Blutentnahme. Die Polizisten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Pkw-Anhänger steht in Flammen

Langsow. In Altlangsow brannte am Montagvormittag ein Pkw-Anhänger. Auf dem Hänger lagen Beton-Begrenzungssteine. Ein Rad schleifte im Radkasten, bis Flammen schlugen. Der Hänger brannte ab. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Gesuchter Dieb festgenommen

Küstriner Vorland. Bundespolizisten haben am Montagmorgen einen per Haftbefehl gesuchten Dieb festgenommen. Der 31-Jährige saß in einem polnischen Pkw, der gegen 0.25 Uhr in Gorgast kontrolliert wurde. Das Amtsgericht Bremerhaven hatte ihn im Juli 2016 wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Da der Mann die Geldstrafe von 400 Euro nicht zahlte, kam er in Haft.