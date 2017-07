Sommerfest zum Jubiläum von Reha Consult

artikel-ansicht/dg/0/

Steinförde (GZ) Partylaune dürfte aufkommen am Sonnabend in Steinförde: Reha Consult, die gemeinnützige GmbH für Menschen mit geistiger Behinderung, feiert nicht nur das alljährliche Sommerfest - diesmal wird auch ein Jubiläum begangen. Seit 25 Jahren gibt es die Einrichtung am Forsthaus Steinförde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588093/

Es war der 4. Januar 1992, als die Gründung der Reha Consult gemeinnützige GmbH als Betreibergesellschaft von Angeboten für Menschen mit geistiger Behinderung vollzogen wurde. Sie ist eine Tochtergesellschaft des im Jahr zuvor gegründeten Vereins Reha Consult.

Von Anbeginn lag der Schwerpunkt der Tätigkeit auf dem Betreuen von Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch mit erworbenen Hirnschäden, beispielsweise Opfern von Unfällen. Der Regional- und Wohnverbund Oberhavel kristallisierte sich schließlich als einer der Säulen des Unternehmens heraus - die Niederlassung am Forsthaus in Steinförde zudem als attraktiver Standort, der erst vor drei Jahren baulich erweitert wurde.

Die Gründung des Wohnverbunds Oberhavel mit der Einrichtung Wohnstätte am Forsthaus und einer Außenwohngruppe in Gransee erfolgte 1994. Wichtig dabei: Die Eröffnung der Außenwohngruppe der Wohnstätte Am Forsthaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee erfolgte mit zehn Klienten aus Steinförde und den Nervenkliniken Neuruppin und Eberswalde.

Weiterer wichtiger Meilenstein in der gemeinnützigen Arbeit von Reha Consult war dann drei Jahre später die Eröffnung der Wohngemeinschaft Am Südhang in Gransee und ihre Aufnahme in den Wohnverbund Oberhavel. Im selben Jahr wurde Michael Marterer zum Vorstandsvorsitzenden der GmbH gewählt. Seit 20 Jahren nun in Amt und Würden will er auch am kommenden Sonnabend das gesellige Sommerfest in Steinförde eröffnen.

Dass aber auch das Haus Roofensee als RC-Wohnstätte von großer Bedeutung ist, zeigte sich Anfang 2003, es wurde eröffnet und gleich in den Wohnverbund Oberhavel von Reha Consult aufgenommen, dessen Gründerverein sich 2008 in "RC Partner für Reintegration und Chancengleichheit e. V." umbenannte.

Um aber die komplexen Probleme bei der Versorgung, Heilung und Betreuung von Menschen mit auf tragische Weise erworbenen Hirnschäden zu bewältigen, gründete RC im selben Jahr eine Stiftung: das neuronale Netzwerk - Deutsche Stiftung für Menschen mit erworbener Hirnschädigung. "Mit dem Ziel, den Aufbau adäquater Versorgungsstrukturen für Menschen mit erworbenen Hirnschäden zu unterstützen", lautete einer der Grundsätze. Vor zweieinhalb Jahren schließlich konnte der Erweiterungsbau der Wohnstätte am Forsthaus in Steinförde seiner Bestimmung übergeben werden.

Der Verein sieht sich "in der langen Tradition psychiatrischer Hilfsvereine in Deutschland". Die geistigen Ursprünge reichen zurück in die Zeit des Aufbruchs der deutschen Psychiatrie Anfang der 1970er-Jahre - als die Enthospitalisierung chronisch kranker und geistig behinderter Menschen begann.