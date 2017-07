Die Jagd um den Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Aus den Boxen tönt tanzbare frische Charts-Musik, in der Turnhalle ist ein Schießstand aufgebaut, der wie eine Videospielkonsole funktioniert. Zahlreiche Gäste, darunter auffallend viele Jugendliche und Familien mit Kindern, nutzten das Jägerfest in Trebatsch, um sich über das Thema Jagd zu informieren.

Zu den Höhepunkten zählte der Stand des Falkenhofs Potsdam, der mit dem Lernort-Natur-Mobil des Landesjagdverbands nach Trebatsch gereist war. Die angehende Tierpflegerin Alyssa Riese präsentierte lebende Greifvögel, darunter einen Waldkauz, einen Turmfalken, einen Wüstenbussard und einen Lanner-Falken. Ganz dicht konnten die Besucher mitverfolgen, wie die Vögel mit Mäusen gefüttert wurden.

Steffen Hartke von der Jägerschaft Trebatsch, die das Fest organisiert hatte, verrät die Philosophie der Veranstaltung: "Wir wollen das Thema Jagd stärker in die Öffentlichkeit hineintragen." Es gehe um größere gesellschaftliche Akzeptanz und um Nachwuchsgewinnung, so der 36-Jährige. Er fordert mehr Verständnis für die Aufgabe der Jäger und deren Probleme. So sei die derzeit unkontrollierte Vermehrung der Wölfe in Brandenburg zu hinterfragen. "Der Wolf muss sich harmonisch in die Kulturlandschaft einordnen", so der Jäger, der die Leidenschaft für die Jagd von seinem Onkel geerbt hatte. In Anwesenheit des Wolfs würde sich das Wild heimlicher verhalten oder zu Großrudeln zusammenrotten. Beide Verhaltensweisen seien schlecht für die aktive Jagdausübung. Aber genau die werde von Bauern wie Waldbesitzern gefordert: "Wir Jäger müssen für die Wildschäden in der Feldflur und im Wald haften." Vor dem Fest hatte Pfarrer Kai-Uwe Folgner-Buchheister in der Trebatscher Kirche eine Hubertusmesse gehalten. Darin beschrieb er die Jagd als Teil der von Gott an den Menschen übertragenen Verantwortung, über das Gleichgewicht in der Natur zu wachen. Die Illingsberg-Bläser aus Giesensdorf sorgten mit ihren Jagdhörnern für das passende stimmungsvolle Klangbild. Seit Jahren wird geklagt, dass der Altersdurchschnitt der Jäger steil nach oben geht, Nachwuchs nur spärlich nachkomme. In Trebatsch dagegen waren viele Waidmänner im jüngeren bis mittleren Alter und sogar eine ganz junge Waidfrau zugegen: Lisa Schulze aus Zeust hat vor einem Jahr ihren Jagdschein erworben. "Zwei Rehböcke habe ich schon geschossen", erzählt die 18-Jährige stolz. Gemeinsam mit ihrem Vater Matthias geht die Zeusterin regelmäßig auf Pirsch.

Interesse an der Jagd hat auch Ron Kaminski. Der 43-jährige Buckower, der mit seiner Familie zum Fest gekommen war, würde selbst gerne Jäger werden, muss aber Teile seiner Familie noch davon überzeugen, wie er lächelnd einräumt. Besonders reizen ihn die Auseinandersetzung mit der Natur, das Spurenlesen und die Tierbeobachtung. "Dann und wann mal ein gutes Stück Wild nach Hause zu bringen, wäre natürlich das Sahnehäubchen."

Familienfest des Jagdverbands Beeskow am 22. Juli ab 9 Uhr beim Schützenverein Lieberose: Schießdisziplinen, Jagdhunde, Büchsenmacherei