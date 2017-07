Volkshochschule hat neue Leiterin

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588095/

Mit der neuen Leiterin entflechtet die Stadt auch die gemeinsame Führung von Stadtbibliothek und Volkshochschule (VHS). Gaby Schweer leitet ausschließlich die VHS, die frühere Stellvertreterin von Claudia Benkert, Irina Queck, übernahm die Leitung der Stadtbibliothek im Ermelerspeicher mit Zweigstelle im Stadtteil Waldrand.

Gaby Schweer stammt aus Cloppenburg in Niedersachsen, ist 52 Jahre alt, studierte Germanistin sowie Publizistin und arbeitete über viele Jahre als Pressesprecherin für Theater in Hannover, Hamburg, München, zuletzt acht Jahre lang als Leiterin der Kommunikation am Deutschen Theater in Berlin.

Vor kurzem "flohen" sie und ihr Lebenspartner aus der Hauptstadt aufs Land und kauften sich einen Hof in Groß-Ziethen im Nachbarkreis Barnim. Nach dem Ausbau ihres Hauses suchte Gaby Schweer nun auch in der Wohnortnähe eine neue berufliche Herausforderung. "Ich hatte das Glück, diese neue Aufgabe in Schwedt zu finden. Ich bin bis heute selbst gern Lernende und freue mich darauf, die bei vielen Schwedtern beliebte Einrichtung zu leiten und dabei auch neue Ideen und Gedanken einzubringen", sagte sie bei ihrer Vorstellung. Ihr Chef, Fachbereichsleiter Henning Wiesner, begrüßte sie mit einem Blumenstrauß und guten Wünschen.

Die neue Leiterin konnte sich unter 15 Bewerbern auf die Stelle durchsetzen. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes arbeitete nicht nur mehr als 20 Jahre im Bereich Kommunikation, sie ist auch sehr kommunikativ und lässt die Öffentlichkeit durchaus auch an Privatem teilhaben, zum Beispiel auf ihrer Internet-Seite "stadtfluchtjetzt", auf der sie lesenswert über ihr Leben in der Mühle in Groß-Ziethen oder Vor- und Nachteile des Landlebens berichtet.