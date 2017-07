Kratzen am Kündigungsschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MZV) Kaum hat der Aufsichtsrat von Bombardier Transportation das in monatelanger Arbeit ausgehandelte Kompromisspapier zur Zukunftsstrategie des Unternehmens vorgestellt, schon will man in der Chefetage des Konzerns einzelne Passagen neu interpretieren - zum Nachteil der Beschäftigten. Das befürchtet jedenfalls der Betriebsrat. "Seitens der Geschäftsführung gibt es erste Interpretationen, das man einiges anders verstanden habe", berichtet Betriebsrat Volkmar Pohl.

Als Beispiel führt er die im Zukunftspapier enthaltene Zusicherung an, bis Ende 2019 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Laut Pohl gebe es jetzt Stimmen in der Chefetage, die davon sprechen, dass der Kündigungsschutz nur erwartet werde, aber nicht bindend sei. In der Tat: Einer vom Aufsichtsrat ausgesprochenen Empfehlung kann die Konzernführung folgen, muss es aber nicht.

Auch Stefanie Jahn, 1. Bevollmächtigte der IG Metall, befürchtet, dass der Kündigungsschutz ins Wanken geraten könnte. Auf der Betriebsversammlung am vorigen Freitag habe sich ein Vertreter der Geschäftsführung dahingehend geäußert, dass sich Bombardier bezüglich des Kündigungsschutzes noch nicht festlegen will. Das nährt bei ihr die Befürchtung, "dass es wieder Auseinandersetzungen geben wird, wie die Empfehlungen des Aufsichtsrats auszulegen sind".

Noch nicht festlegen will sich das Unternehmen offensichtlich auch dazu, wann die Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft bezüglich des auszuhandelnden Sozialplans beginnen. Da dieser Mitte September vorliegen soll, bleiben dafür nur noch acht Wochen. "Auf unsere Terminvorschläge haben wir noch keine Antwort erhalten," sagte Jahn am Dienstag. Ein Datum konnte Firmensprecher Andreas Dienemann nicht nennen, er sprach von "zeitnah".

Bombardier will bis 2020 in Deutschland 2200, in Hennigsdorf (Oberhavel) bis zu 500 Stellen streichen. Der Gewerkschaft gilt der Kündigungsschutz als zentraler Punkt, ohne den man die Einigung nicht unterzeichnet hätte.