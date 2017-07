Klostersommer bietet unterhaltsame Vielfalt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Konzerte, eine Ausstellung und Theater sorgen für einen unterhaltsamen Klostersommer in uriger Atmosphäre mittelalterlicher Mauern.

Peter Meyer, Urgestein der Ostrockband Puhdys, ist am 4. August beim Angermünder Klostersommer zu Gast.

Am Sonnabend gastiert das Theater 89 wieder auf dem Klosterplatz. Es macht im Rahmen der Sommertour der AG Historische Stadtkerne wie in jedem Jahr auch in Angermünde Station und führt passend zum Reformationsjubiläum Schwänke, Lieder und Spruchweisheiten von Hans Sachs auf. Sachs war ein sehr bekannter Zeitgenosse und Anhänger Luthers, der mit bissiger Satire Schwächen und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aufs Korn nahm. Die Vorstellung findet ab 19 Uhr statt.

Am 22. Juli gibt es ganz großes Kino in der Klosterkirche. Allerdings nicht für die Augen, sondern für die Ohren. Der Organist Joachim Thoms entführt mit seinem etwas anderen Orgelkonzert in die Welt der Filmmusik.

Er sorgte schon mit seinem Programm "Die Orgel tanzt cross-over" für Begeisterungsstürme beim Publikum und kommt nun wieder nach Angermünde mit seinem neuen Programm "Ganz großes Kino".

Es entführt musikalisch in die Welt der Filmklassiker wie "Titanic", "Fluch der Karibik", "Jenseits von Afrika", aber auch "Die Olsenbande", und präsentiert Bekanntes überraschend extravagant, spritzig, witzig und virtuos. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Ein ganz anderes Musik-Genre bietet der Angermünder Klostersommer am 4. August. Der bekannte ehemalige "Puhdy", Rockerrentner Peter Meyer, ist mit "Talk und Musik" um 19 Uhr in der Klosterkirche zu Gast. Und er kommt nicht allein: Musiker wie sein Enkel Ludwig sowie Frank Proft (Gitarre, Moderation) und Sandra Große (Gesang) begleiten ihn. Das Ganze ist eine unterhaltsame Quasselei über alles, was sie schon immer mal über und von Peter Meyer und die Puhdys wissen wollten. Dazu gibt es natürlich viel Musik der Kultband.

Am 10. August wird die Ausstellung "Das Arche-Noah-Projekt" mit Tier-Skulpturen und Bildern von Peter Hecht eröffnet. Am 11. August um 19 Uhr sind die unvergleichlichen Stimmen des Gregorianka-Chors im Kloster zu erleben. Sie verzaubern das Publikum mit "Stimmen der Stille" in den mittelalterlichen Klostermauern.

Am 20. August um 16 Uhr musiziert das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde mit Straußmelodien im Kloster. Am 25. August um 20.30 Uhr bringt wieder der Laster der Nacht nostalgisches Freiluftkino mit Stummfilmen und Livemusik auf den Klosterplatz.

Karten zu allen Veranstaltungen gibt es in der Touristinformation Angermünde.