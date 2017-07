" Stahl aus Eisenhüttenstadt ist eine Marke "

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Jacobs, der Hochofen I ist im April dieses Jahres heruntergefahren worden. Bleibt er eine Produktionsstätte oder ist er ausschließlich technisches Denkmal?

Der Hochofen bleibt weiterhin eine Produktionsanlage. Vielleicht sollten wir ein wenig in die Geschichte eintauchen, um die Umstände, wie sie heute herrschen, zu verstehen. In den vergangenen sieben Jahren wurde der Hochofen I zweimal angeblasen und dann auch wieder abgestellt. Zu diesen Entscheidungen führte jeweils die Auftragslage. Im Jahr 2014 beispielsweise war klar, dass wir aufgrund von mehreren Hochofenzustellungen innerhalb der Flachstahlgruppe von ArcelorMittal in Europa irgendwann Brammen benötigen würden. Ende 2014 wurde deshalb beschlossen, den seit etwa drei Jahren ruhenden Hochofen I in Eisenhüttenstadt Anfang 2015 wieder anzublasen, um mit dem Roheisen Brammen zu produzieren, die dann an andere ArcelorMittal-Werke verschickt wurden. Das ging ein ganzes Jahr lang so. 2016 haben wir dann Brammen für unseren eigenen Bedarf produziert und beiseite gelegt, weil auch unser großer Hochofen im letzten Quartal für 35 Millionen Euro überholt und modernisiert wurde. Seit dem 13. April 2017 steht der Hochofen I wieder still.

Warum kann er nicht einfach weiter produzieren?

Dafür gibt es zwei Gründe: Der Brammenbedarf in Europa hat sich für uns als ArcelorMittal verringert. Der zweite Grund: Die Effizienz der Hochöfen und Stahlwerke innerhalb des Konzerns wird immer größer. Auch unser Hochofen 5A produziert durch die neue Kohlenstaubeinblasanlage zehn Prozent mehr Roheisen als früher. Deshalb brauchen wir den Hochofen I derzeit nicht.

Aber der Stopp des Einsers ist nicht für immer?

Wir haben in der Aufsichtsratssitzung beschlossen, die Lage in einem Jahr neu zu bewerten. Das heißt, es ist vorerst ein einjähriger Produktionsstopp.

Wäre der Hochofen I dann überhaupt noch up to date?

Der Hochofen I ist 65 Jahre alt, er ist zwar ein paarmal neu zugestellt, aber auch oft angeblasen und gestoppt worden. Und das bedeutet eine sehr starke mechanische Belastung. Der Verschleiß wird dadurch beschleunigt. Der Hochofen I ist momentan in einem Zustand, der nicht als gesund betrachtet werden kann. Wir müssten viel Geld in die Hand nehmen, um ihn fit zu machen und neu anzublasen.

Wie viele Menschen haben am Hochofen I gearbeitet?

Dort allein waren etwa 60 bis 65 Personen tätig.

Was ist mit den Mitarbeitern passiert?

ArcelorMittal selbst hat keinem einzigen Mitarbeiter gekündigt. Die Betroffenen wurden umgesetzt. Allerdings waren die meisten Arbeitnehmer am Hochofen I über EDL, also die Eisenhüttenstädter Dienstleistungsgesellschaft, beschäftigt. Als wir den Hochofen im Februar 2015 angeblasen hatten, war bereits klar, dass er maximal für zwei Jahre produzieren wird. Das hatten wir auch von Beginn an so angekündigt.

Wie groß ist die Mannschaft des Hochofens 5A?

40 bis 50 Mitarbeiter sind direkt am Hochofen beschäftigt. Insgesamt hat das Roheisenwerk, zu dem unter anderem auch die Sinteranlage, die Erzaufbereitung, die Möllerung und der Hochofen gehören, etwa 250 Mitarbeiter.

Sie sagten vorhin, dass der Hochofen 5A nach seiner Modernisierung etwa zehn Prozent mehr produziert. Wie viel sind zehn Prozent?

Das ist eine Größenordnung von 170 000 Tonnen Roheisen oder 220 000 Brammen pro Jahr.

Sie sind also mit der Performance des modernisierten Hochofens 5A zufrieden?

Sehr zufrieden. Er wurde zwar 19 Tage später angeblasen als geplant, aber seitdem läuft er sehr gut. Die neue Kohlenstaubeinblasanlage ist fantastisch angelaufen. Und am 29. Mai hat der 5A einen neuen Rekord aufgestellt. Da wurden 5920 Tonnen Roheisen an einem Tag produziert, so viel wie noch nie in seiner 20-jährigen Existenz.

Was hat sich umwelttechnisch getan?

Der Hochofen 5A entspricht allen geltenden Umweltauflagen. Und auch an der Sinteranlage werden wir im Laufe des Jahres 2019 einen neuen Filter einbauen, um unter anderem den Ausstoß von Staub weiter zu reduzieren, denn die Umweltvorgaben werden immer strenger. Ab 2020 gilt nämlich hier eine neue, man kann sagen, die strengste Norm in ganz Europa. Wenn wir das Geld nicht in die Hand nehmen, dürften wir ab März 2020 nicht mehr produzieren. Dann müssten wir das halbe Werk anhalten, denn ohne Sinteranlage läuft der Hochofen nicht und ohne Hochofen brauchen wir auch kein Stahlwerk. Ich möchte aber betonen, dass wir auch derzeit alle jetzt geltenden Emissionsvorgaben erfüllen. Wir werden diesbezüglich natürlich vom Gesetzgeber überwacht.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation auf dem Stahlmarkt ein?

Aus unserer Sicht ist die gegenwärtige Auftragslage zufriedenstellend. Die Verkaufspreise befinden sich auf einem guten Niveau und bei den Rohstoffpreisen hat sich nach massiven Preissteigerungen bei Kohle und Koks Anfang des Jahres die Situation wieder etwas beruhigt. Aber das Allerwichtigste, die Stahlnachfrage am Ende der Produktionskette ist gleichbleibend hoch. Kleinere Fluktuationen, die wir manchmal spüren, hängen mit speziellen Kundennachfragen zusammen. So ist die Marktnachfrage momentan sehr verhalten. Das Stahlgeschäft unterliegt eben immer wieder Schwankungen. Ich würde aber schon sagen, dass wir davon ausgehen können, dass die gute Auslastung von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt auch in den nächsten Quartalen so erhalten bleibt.

Ist die Auslastung in allen Werken von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt gut?

Ja, nicht nur an unserem Hochofen 5A läuft es gut, sondern auch das Stahlwerk und das Warmwalzwerk sind sehr gut ausgelastet. Das Kaltwalzwerk ist ebenfalls auf dem Weg, sein ambitioniertes Budget für 2017 zu erfüllen. Von den Produkten aus dem KWW werden wir in diesem Jahr etwa 300 000 Tonnen mehr versenden als im Durchschnitt der vergangenen Jahre: 1,7 Millionen Tonnen gegenüber 1,4 Millionen Tonnen im Schnitt. Das ist eine riesige Steigerung von 20 Prozent. Wir sind auf einem sehr guten Weg, das hinzubekommen.

Bleiben Ihnen Ihre Kunden treu?

Ja, Qualitätsstahl aus Eisenhüttenstadt ist nach wie vor eine Marke in Deutschland und in Osteuropa. Viele unserer Kunden wollen ausschließlich Stahl aus dem EKO, weil er qualitativ besser ist als viele andere Stähle, die man auf dem Markt bekommt. Hinzu kommt, die Qualität unserer Produkte ist stabil und unser Service wird ebenfalls geschätzt, vor allem bei Autokunden. Wir liefern ja unter anderem Verstärkungsteile, aber auch Außenhautteile für die Automobilindustrie. Da sind die Anforderungen sehr hoch, und wir haben dabei über Jahre ein sehr gutes Knowhow entwickelt, das wir auch weiter verbessern wollen. Aber unser Stahl ist nicht nur für Autos, sondern auch in anderen Industriebereichen, zum Beispiel für Hausgeräte, sehr gefragt.