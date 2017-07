Druckprobe für 3628 Grabsteine

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei Männer, die schwarzen Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, laufen über den Neuen Friedhof in Fürstenwalde. Auf ihre Jacken trommelt der Regen. Die Wege sind aufgeweicht. Stephan Koch und Roland Neumann stört das wenig. Ihre Messgeräte können sie auch so an Grabsteine halten. Genau 3063 sind es auf dem Neuen Friedhof, dem mit Abstand größten der Stadt.

Stephan Koch setzt die mannshohe Metallstange seines Messgerätes am Weg IIIU ab. Dann geht es beinahe im Sekundentakt von Grab zu Grab. 50 bis 70 Zentimeter große Steine müssen einem Druck von 300 Newton, also 30 Kilogramm, standhalten. Bei 70 bis 120 Zentimeter hohen Steinen sind es 500 Newton. Mindestens zwei, maximal fünf Sekunden darf das Gerät den Druck ausüben. Ist die Standfestigkeit eines Grabmals nicht gegeben, befestigt Koch einen grünen Aufkleber daran, bei akuter Gefahr sogar einen roten.

Gerade landet wieder ein grüner Zettel am Granit. "Hier sieht man sehr schön, dass das selbst gemacht ist", sagt der 36-Jährige. Mit Leichtigkeit kippt er den Stein mit breitem Betonsockel hin und her. "Ich verstehe die Leute auch", fügt er an, "es kostet ja alles einen Haufen Geld." Manchmal sei es einfacher, Steine einfach hinzulegen.

Liegende Steine interessieren Koch, ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit, nicht. Von stehenden könne hingegen Gefahr ausgehen. "Der Stein fällt in den öffentlichen Verkehrsraum, trifft einen Gärtner und dieser fällt aus", skizziert er ein Szenario. Weil die Berufsgenossenschaft Gartenbau solche Unfälle vermeiden möchte, schreibt sie die Prüfung einmal jährlich vor.

Koch ist am nächsten Stein angekommen. Auch der wackelt. "Da ist kein Dübel drin, das höre ich", sagt der Fachmann. Da der Stein von 2006 ist, wäre der Dübel eigentlich vorgeschrieben, fügt er an. Wie viele Steine es in Fürstenwalde insgesamt zu bemängeln gibt, weiß Koch noch nicht. Montag und Dienstag war er auf dem Neuen Friedhof unterwegs. Jetzt geht es in Süd, Südwest, Trebus und Molkenberg weiter. Im Schnitt seien acht Prozent aller Steine fehlerhaft.

2016 wurden in Fürstenwalde 384 von 3628 Steinen bemängelt, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Das entspricht 10,6 Prozent. 2012 lag die Quote noch bei 12,4 Prozent. Klebt ein Zettel am Stein, sind die Angehörigen in der Pflicht, diesen "umgehend" fachgerecht befestigen zu lassen. "Wir gehen davon aus, dass Angehörige bis Ende August Kenntnis davon haben", sagt Anne-Gret Trilling. Wenn nicht, werden sie angeschrieben. Sind auch die Angehörigen schon verstorben, lasse die Verwaltung die Steine umlegen.

Insgesamt nimmt die Zahl der Grabsteine auf den Friedhöfen ab. Kolumbarien erfreuen sich hingegen immer größerer Beliebtheit. Seit 2013 gibt es diese Urnen-Bestattungen in Fürstenwalde. 2016 entstand eine neue Anlage mit 70 Kammern. Für dieses Jahr sind erneut 100 000 Euro für die Errichtung von Kolumbarien im Haushalt eingeplant, sagt Anne-Gret Trilling. Im ersten Halbjahr seien bereits 37 solcher Bestattungsplätze verkauft worden.