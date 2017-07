Zweitklässler künftig ohne Zensuren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588101/

Bislang konnten die Eltern von Zweitklässlern darüber abstimmen, ob die Leistungen ihrer Kinder benotet oder in Form einer schriftlichen Beurteilung bewertet werden sollen. Damit ist künftig Schluss - Lehrer müssen schriftliche Beurteilungen verfassen. In der dritten und vierten Klasse haben die Eltern weiter das Wahlrecht. Der Grund, die Wahlfreiheit bei Zweitklässlern zu streichen, sind die Flex-Klassen. Dort lernen Erst- und Zweitklässler gemeinsam. Dass diese Kinder nach unterschiedlichen Verfahren bewertet werden, ist künftig ausgeschlossen.

Das leuchtet vielen Leitern von Grundschulen in Erkner und Umgebung ein. Einige sehen sich aber auch einem ziemlich klaren Meinungsbild der Eltern gegenüber. Die wollen Noten. Das bestätigt Ulrike Rockstroh von der Spreenhagener Grundschule genauso wie Claus-Dieter Stahl, ihr Woltersdorfer Kollege.

Sandra Wendt von der Schöneicher Storchenschule geht einen Schritt weiter und sagt, sie hätte sich eine Unterscheidung gewünscht: schriftliche Beurteilung in Flex-Klassen, Wahlfreiheit in Regelklassen. Aus Stahls Sicht gibt es mit Noten keine Probleme. "Die Eltern kommen damit klar, die Kinder auch." Bei schriftlichen Beurteilungen bestehe die Gefahr, dass Defizite weniger deutlich werden. Als Problem dieser Beurteilung sieht Sandra Wendt die aufkommenden Diskussionen mit Eltern. Beide verweisen auf den Mehraufwand, den schriftliche Beurteilungen für Lehrer bedeuten. Es gebe kein Gerüst für einen solchen Text.

Eher in die andere Richtung tendiert Sebastian Witt, der Leiter der Löcknitz-Grundschule in Erkner. Er zweifelt die Aussagefähigkeit von Noten an und lässt das Argument, die Wirtschaft wolle Noten, nicht gelten. Große Unternehmen würden durchaus Wert darauf legen, sich ein komplexes Bild der Persönlichkeit ihrer Bewerber zu verschaffen, argumentiert er. Witt, seine Kollegen in Erkner und auch die Spreenhagener Grundschule stützen sich auf eine Vielzahl sogenannter Indikatoren. Beispiel für einen Indikator: Ein Kind kann im Zahlenraum bis 100 relativ sicher rechnen. In den Flex-Klassen in Erkner gibt es bisher immer schriftliche Beurteilungen. Kerstin Catholy von der Neu Zittauer Grundschule sagt, ihr Kollegium berate auch Eltern in diese Richtung. "Was sagt eine Drei in Mathe schon aus?", fragt sie rhetorisch.

An der Grünheider Grundschule gibt es sechs Flexklassen - in vier erhalten Zweitklässler Noten, in zwei nicht. Das haben die Eltern so beschlossen. "Kinder freuen sich über Noten", nennt Schulleiterin Sabine Wilde-Balzer ihre Erfahrung. Sie vergibt sogar an Erstklässler "Traumnoten", die dann in die verbale Bewertung einfließen. "Das wäre jetzt eine traumhafte Eins", sage sie beispielsweise einem Kind.

Ganz anders sieht es Marion Micheel von der Montessori-Schule in Hangelsberg: "Bei uns gibt es keine Zensuren bis einschließlich Klasse fünf." Montessori-Pädagogik lehne Bewertung nach Ziffern und damit das "Gleichmachenwollen" ab.

Die Diskussion verlaufe immer emotional, hat Witt beobachtet. Seine Erklärung: "Jeder bringt da seine eigene Schulerfahrung ein."