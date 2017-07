Bombardiers Komzernspitze kratzt am Kündigungsschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Kaum hat der Aufsichtsrats von Bombardier Transportation das in monatelanger Arbeit ausgehandelte Kompromisspapier zur Zukunftsstrategie des Unternehmens vorgestellt, schon will man in der Chefetage des Konzerns einzelne Passagen neu interpretieren - zum Nachteil der Beschäftigten. Das befürchtet jedenfalls der Betriebsrat. "Seitens der Geschäftsführung gibt es erste Interpretationen, dass man einiges anders verstanden habe", berichtet Betriebsrat Volkmar Pohl. Als Beispiel führt er die im Zukunftspapier enthaltene Zusicherung an, bis Ende 2019 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Laut Pohl gebe es jetzt Stimmen in der Chefetage, die davon sprechen, dass der Kündigungsschutz nur erwartet werde, aber nicht bindend sei. In der Tat: Einer vom Aufsichtsrat ausgesprochenen Empfehlung kann die Konzernführung folgen, muss es aber nicht.