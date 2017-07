Illegale Müllentsorgung: Stadt will hart durchgreifen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die Stadt will drastisch durchgreifen: Müllsündern drohen in Nauen künftig empfindliche Geldbußen. Die Verwaltung setzt deshalb nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um das ewige Katz- und Maus-Spiel im schier endlosen Kampf gegen illegale Hausmüllentsorger beenden zu können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588106/

Kein schöner Anblick: In Nauen landet Hausmüll oft in öffentlichen Papierkörben.

Kein schöner Anblick: In Nauen landet Hausmüll oft in öffentlichen Papierkörben. © Faltin

Die öffentlichen Papierkörben quillen zuweilen über oder Müllsäcke werden einfach daneben gestellt. Das sorgt bei der Stadt Nauen mittlerweile für großen Ärger. Künftig werden deshalb diejenigen, die erwischt werden auch zur Kasse gebeten. "Ziel der Verwaltung ist es, nicht die große Mehrheit der Bürger durch höhere Gebühren zu bestrafen, schließlich entsorgen sie ihren Hausmüll ordnungsgemäß und zahlen dafür Müllgebühren ", erläutert Ilona Pagel, Fachbereichsleiterin Ordnung- und Sicherheit der StadtDie Schonfrist, die im letzten Spätwinter eingeführt wurde, sei - nachdem sich die Situation seither weiter zuspitze - nunmehr abgelaufen. Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) äußert sich dazu entschlossen: "Das Fehlverhalten einiger Verursacher führt nicht nur zu mehr Entsorgungskosten, sondern ist auch nicht gut für den sozialen Frieden in unserer Stadt. Was mich besonders ärgert, ist die Tatsache, dass das Image von Nauen ramponiert wird", beklagt er.

Das Gesetz gibt indes klare Vorgaben. Der Missbrauch des Papierkorbes für die Entsorgungen von Abfällen aus Haushalt und Gewerbe stellt eine unerlaubte Sondernutzung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro einhergeht, sofern jemand erwischt wird. "Die Stadtverwaltung wird zudem eine Belohnung von 500 Euro für jeden Fall ausloben, der zur Ergreifung und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den überführten Täter führt. Kosten werden aus Mehreinnahmen Bußgelder gedeckt", so Pagel. "Durch unseren derzeitigen Personalstand haben wir einfach nicht die Möglichkeit, jeden Straßenzug in der Stadt zu jeder Tages- und Nachtzeit zu kontrollieren." Eine Videoüberwachung sei datenschutztechnisch umstritten, "und an einem Überwachungsstaat ist ohnehin niemand interessiert", unterstreicht sie.

Bürgermeister Fleischmann ergänzt: "Ich beabsichtige nicht, ein Stadtklima zu erzeugen, in dem Menschen durch ihre Mitbürger angeschwärzt werden. Aber jeder von uns ärgert sich über die Schmuddelecken. Und ich finde es nur gerecht, wenn diejenigen Bürger belohnt werden, die der Verwaltung bei der Aufdeckung des Fehlverhaltens einiger weniger Mitbewohner unterstützen", so der Bürgermeister. Die hohen Bußgelder begründet er mit der notwendigen Abschreckung. "Das vermeintlich gesparte Geld, das man sich durch die illegale Müllentsorgung erschwindelt hat, wird im Falle eines Erwischtwerdens jedenfalls schnell verpufft sein", betont Fleischmann.

In den Zuständigkeitsbereich von Stefan Lux vom Fachbereich Bau gehört auch der Aufbau von zahlreichen Papierkörben inDie Verkleinerungen der Öffnungen sollen zusätzlich dafür Sorge tragen, das Hausmüllbeutel dort nicht einfach entsorgt werden können. "Die Stadtverwaltung wird zudem auf jeden Papierkorb deutlich sichtbar Aufkleber anbringen, die die Benutzer darüber aufklären, was in den Papierkorb hinein darf - und auch, wann ein Bußgeld fällig wird", erläutert der Fachbereichsleiter. Darüber hinaus werde die Zahl der Papierkörbe in der Altstadt verringert.

Eckard Zschörper, der sich um die Leerung der Papierkörbe kümmert, beklagt die Situation: "Wenn ich morgens im unteren Abschnitt der Mittelstraße die Leerung abgeschlossen habe, stehen im oberen Teil bereits die ersten Beutel neben den Körben", sagt er. Er habe auch in den vergangenen Monaten eine deutliche Zunahme derlei Delikte festgestellt, bekundet er. Und Ilona Pagel ergänzt: "Es gibt Straßenzüge, die von der Vermüllung besonders stark betroffen sind. In diesen Bereichen will die Stadtverwaltung durch Hauswurf-Zettel auch diejenigen Bewohner erreichen, die keine Zeitungen oder das Amtsblatt lesen, die das Problem schon lange behandelt haben."