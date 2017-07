Teure Entsorgung von Grünabfall

artikel-ansicht/dg/0/

Grünabfall kostet Geld: Auf dem Gelände des KWU in der Oderlandstraße steht ein extra Container.

Eigentlich, so dachte Rüdiger Baase, würde er dem Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) etwas Gutes tun. Vor kurzem brachte er einen halben Sack mit Grasschnitt auf die Abfallkleinmengen-Annahmestelle in der Eisenhüttenstädter Oderlandstraße. Im Hinterkopf hatte er die Überschrift eines MOZ-Artikels von vor zwei Jahren: "KWU braucht mehr Grünabfall." Der Brieskow-Finkenheerder sagt: "Da hatte ich schon geglaubt, dass Grünabfall kostenfrei angenommen wird. Schließlich machen die Bürger und Grundstücksbesitzer den Wohnort sauber und schöner." Das KWU wiederum werde ja die Grünabfälle weiterverarbeiten und könne die Komposterde verkaufen.

Der halbe Sack mit Rasenschnitt wurde zwar in der Oderlandstraße angenommen. Doch Rüdiger Baaske sollte dafür 3,50 Euro bezahlen. "Ich habe wenig Verständnis für die Entsorgung in Wald und Wiese, aber bei den Preisen wundert es mich nicht mehr, dass einige Mitbürger das praktizieren", ärgert er sich.

Tatsächlich verlangt das KWU für die Annahme von Grünabfall Geld, bestätigt Martina Polster von der Öffentlichkeitsarbeit des KWU - und das schon seit einigen Jahren. Denn anders als Rüdiger Baase vermutet, macht das KWU damit kein Geschäft, anders zum Beispiel als bei Papier oder Elektroschrott, was tatsächlich verkauft werden kann. Martina Polster erklärt sogar, dass seit diesem Jahr erhöhte Preise gelten. Von 2014 bis 2016 konnten die Preise konstant bei acht Euro für den Kubikmeter Grünabfall gehalten werden. "Für das Jahr 2017 war das KWU gezwungen, die Gebühren auf 14 Euro pro Kubikmeter anzuheben." Denn das Unternehmen verfüge über keine eigene Kompostieranlage. Der Grünabfall werde auf diversen privatwirtschaftlichen Kompostieranlagen fremdentsorgt. "Für die dortige Entsorgung der Grünabfälle muss unser Unternehmen Preise entsprechend des Marktes entrichten", so Martina Polster. Diese Marktpreise werden jährlich angepasst. "Bereits 2016 war eine erhebliche Erhöhung der Preise auf dem Kompost-Markt zu verzeichnen, sodass das KWU-Entsorgung die Gebühren für 2017 angleichen musste."

Günstiger wäre Rüdiger Baase beim Containerdienst von Lutz Garkisch in Diehlo weggekommen. Ein gefüllter blauer Sack voll mit Gartenabfällen kostet ein Euro. Gerade in den Sommermonaten werden das von Bürgern sehr genutzt, die auf diese Weise ihre Gartenabfälle loswerden wollen. Lutz Garkisch liefert auch Container in verschiedenen Größen, die dann gefüllt wieder abgeholt werden. Das kostet dann entsprechend mehr.

Bei den Kleingärtnern regelt das jeder Verein selbst, wie Gartenabfälle verwertet werden, sagt Josef Hofmann, Vorsitzender des Verbandes der Gartenfreunde Eisenhüttenstadt. Am besten sei natürlich, wenn jeder Kleingärtner selber einen Komposthaufen auf seiner Parzelle vorhält. Dort könnten Grünabfälle außer krankhaftes Grün,kompostiert werden. Josef Hofmannn kennt das Problem, dass manches illegal im Wald entsorgt wird. Das ist nicht nur strafbar, sondern schädigt auch den Wald. "Erst kürzlich habe ich mir wieder eine Stelle angeguckt, wo Bäume deshalb kaputtgegangen sind", sagt der Vorsitzende. Er stellt aber auch fest: Die illegale Entsorgung von Gartenabfall im Wald habe nach seiner Einschätzung nachgelassen.

Auch das Verbrennen ist verboten: "Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle aus Haushaltungen und Gärten ist nicht zulässig", heißt es dazu im einschlägigen Landesgesetz.