Bevölkerungszahlen erst Anfang 2018

Derweil geht die rot-rote Landesregierung allgemein weiter von sinkenden Bevölkerungszahlen in Brandenburg aus, was sie die umstrittene und äußerst kontrovers diskutierte Kreisgebietsreform voran treiben lässt. Aktuelle Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten liegen weder Befürwortern noch Gegnern vor. So ist auch die zum 31. Dezember 2015 erhobene Zahl von 158.236 Einwohnern für das Havelland längst verstaubt.

Nicht nur hier wurde mit größter Neugier erwartet, was sich statistisch gesehen in den zwölf folgenden Monaten tat. Die Zahlen zum 31. Dezember 2016 hätten nun vorliegen sollen. Doch laut zuständigem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) werden sie voraussichtlich erst Anfang 2018 veröffentlicht. Das Amt spricht in seiner diesbezüglichen Pressemitteilung vom 20. Juni von bundesweiten Verzögerungen.

Ob die Landesregierung mit ihren Prognosen richtig liegt oder nicht, bleibt also völlig unklar. Zum Neujahrsempfang 2017 hatte Landrat Roger Lewandowski (CDU) vor seinen Gästen davon gesprochen, dass das Havelland im Gegensatz zum prognostizierten Rückgang stetig wachsene Einwohnerzahlen verzeichnen würde. Für 2030 soll das Land von knapp 20.000 Einwohnern weniger ausgehen als die von der Kreisverwaltung berechneten 164.600 bis 169.800. Als 2016-er Prognosewert für das Havelland hatte die Landesregierung 156.900 Einwohner angegeben, also 1.336 unter dem bekannten Wert vom 31. Dezember 2015. "Ich bin gespannt, welche Zahlen das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg demnächst veröffentlicht", so Lewandowski während des Neujahrsempfangs.

Wie gesagt, dazu kommt es erst Anfang 2018. Daten für das erste Quartal 2016, die laut Amtsinfo "ab Juni/Juli 2017" veröffentlicht werden sollten, stehen auch noch aus. Auf BRAWO-Anfrage hin lautet die AfS-Auskunft, dass die Quartalszahlen erst Ende August vorliegen sollen.

Aus diesen könnten Befürworter und Gegner der Kreisgebietsreform zumindest einen Trend fürs vorige Jahr herauslesen. Zeigt die Bevölkerungskurve weiter nach oben, ist das wohl politischer Sprengstoff in den Händen der Reformgegner, die am 29. August ein Volksbegehren starten wollen. In seinem Statistischen Jahrbuch 2016, das das AfS im Januar vorlegte, heißt es, dass in Brandenburg die Bevölkerung seit zwei Jahren wieder zunehme und sich der 2,5-Millionen-Marke nähere.