Grünlers Backstube baut neuen Betrieb in Oranienburg

Oranienburg (kd) Brot und Brötchen, Kuchen und Torten gibt es in Grünlers Backstube in der Berliner Straße 209 schon seit fast genau acht Jahren. Künftig werden die Backwaren auch gleich nebenan hergestellt. Katja Grünler-Erchinger legt den Grundstein für eine größere Produktionsstätte. Kommenden Montag wird der erste Spatenstich für "Grünlers Manufaktur" gefeiert. Kunden sollen ab März 2018 den Bäckern bei der Arbeit zuschauen können. Die Unternehmerin schließt gleichzeitig ihre bisherige Backstube in Borgsdorf, Café und Laden dort bleiben aber.

Der Umzug ist das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte. Denn die Produktionskapazitäten werden am neuen Standort fast vervierfacht. In Borgsdorf, wo seit 1912 gebacken wird, war dafür kein Platz. Die Familie Grünler hatte den Traditionsstandort der einstigen Bäckerei Becker 2003 übernommen. 2010 wurde der Backshop im Kölle-Gartencenter und 2016 die Villa Grünler - als gemütliches Café - in Borgsdorf übernommen. Jetzt will Katja Grünler-Erchinger, die derzeit 35 Mitarbeiter beschäftigt, das Filialnetz ausbauen. Dazu sucht sie auch einen Standort in der Oranienburger Innenstadt.

Die künftige Backstube auf einem 1 700 Quadratmeter großen Grundstück in der Berliner Straße wird 400 Quadratmeter groß sein. "Die neue Produktionsstätte ist auf verbesserte Arbeitsabläufe, höhere Energieeffizienz und optimale Arbeitsbegingungen ausgelegt", sagt Katja Grünler-Erchinger. Hergestellt wird neben Backwaren auch Eis. Der Außenbereich der Backstube, zu dem die bislang größte Filiale gehört, wird neu gestaltet, um mehr Parkplätze und Flächen für Veranstaltungen zu schaffen.

Die Backstube soll den Namen Manufaktur tragen. Die Chefin legt Wert darauf, dass es sich bei der Herstellung um ein Handwerk handelt, bei dem Zutaten aus regionaler Herkunft nach traditionellen Verfahren verarbeitet werden. Dazu gehöre auch, dass der Teig ausreichend Zeit zum Ruhen bekomme - die liegt zwischen 24 und 48 Stunden.

Anderthalb Jahre hat Katja Grünler-Erchinger den neuen Produktionsstandort geplant. Das Land Brandenburg unterstützt die Investition mit einer Förderung über die Landesinvestitionsbank aus dem Programm nachhaltige Entwicklung von Stadt und Umland/Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Die Stadt Oranienburg freut sich über die Neuansiedlung. "Katja Grünler-Erchinger ist eine zupackende Unternehmerin, hat gute Ideen und ein interessantes Konzept", sagt Stadtsprecherin Susanne Zamecki. Natürlich sei der Umzug schade für Hohen Neuendorf.

Doch die Kapazitätsgrenzen der jetzigen Bäckerei reichen einfach nicht mehr aus. Das bekommen zuweilen auch die Kunden zu spüren. Wer sonnabends frische Brötchen aus Grünlers Backstube haben will, muss früh aufstehen. Denn die Brötchen sind oft schnell ausverkauft.

Katja Grünler-Erchinger hat aber auch mit vielen anderen Produkten Erfolg. Besonders beliebt sind die Torten. Immerhin schloss die gebürtige Oranienburgerin ihre dreijährige Ausbildung zur Konditorin als drittbeste ihres Jahrgangs ab. Ihren Meistertitel bekam sie 2009. Die 32-Jährige ist 1,61 Meter groß, lebt mit ihrem zehn Jahre älteren und 37 Zentimeter längeren Ehemann Jörg Erchinger, der in Berlin eine Fleischerei betreibt, sowie Sohn Max zusammen.

Die Bäckermeisterin engagiert sich aber nicht nur für ihr Unternehmen, sondern auch für den guten Zweck. Am kommenden Sonnabend lädt sie Familien und Kinder ab 14 Uhr zum Plätzchenbacken in die Borgsdorfer Bahnhofsstraße 7 ein. Der Erlös der freiwilligen Teilnahmegebühr ist für Geschädigte des Jahrhundertregens bestimmt.