U2 spielen ihr einziges Deutschlandkonzert in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die irischen Rocker von U2 gastieren im Rahmen ihrer "The Joshua Tree"-Tour am Mittwoch (20.40 Uhr) in Berlin. Es ist das einzige Deutschlandkonzert der Band um Frontmann Bono (57). Im Berliner Olympiastadion fühlen sich die Musiker anscheinend wohl: Es ist nach 1993, 2005 und 2009 bereits ihr vierter Open-Air-Auftritt dort. Mit der Welttournee feiern U2 das 30-jährige Jubiläum ihres legendären Albums "The Joshua Tree" mit Hits wie "With Or Without You" und "Where The Streets Have No Name".