Freitag gegen den BFC Dynamo

Seelow (MOZ) In gut einem Monat nimmt Victoria Seelow die dritte Saison in der Fußball-Oberliga in Angriff. Diesmal jedoch nicht mit einem Spielertrainer Sebastian Jankowski, sondern ausschließlich mit dem Trainer Sebastian Jankowski. Der Pole, der fast zwei Jahrzehnte im Trikot der Kreisstadtkicker auf den Fußballplätzen unterwegs war, wird, wenn überhaupt, lediglich als Standby-Akteur zur Verfügung stehen. Beim Trainingsauftakt am Montagabend drehte Jankowski allerdings an der Spitze des Kaders seine Runden auf der Laufbahn im Stadion.