Rasen-Handball vor dem Rathaus

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Nachwuchs-Handballer des HSC 2000 Frankfurt haben das Turnier der E-Jugend bei den Lübecker Handballtagen gewonnen und damit in der Hansestadt für eine riesige Überraschung gesorgt.

380 Mannschaften aus einem Dutzend Ländern und sechs Altersklassen, gespielt wird auf insgesamt 23 Feldern - die Lübecker Handballtage gelten als das zweitgrößte Nachwuchs -Turnier der Welt.

Die E-Jugend des HSC 2000 Frankfurt, von denen die meisten ihr erstes Rasenturnier bestritten, hatte es bei 21 Teams aus Deutschland und Polen mit einem besonders starken Teilnehmerfeld zu tun. Sowohl der niedersächsische VfL Fredenbeck als auch der TSV Bargteheide aus Schleswig-Holstein gehörten dabei als Spitzenmannschaften ihrer Landesverbände zu den hoch gehandelten Favoriten.

Doch die Oderstädter ließen sich von den großen Namen nicht beeindrucken. Nach dem 10:5-Überraschungssieg gegen Fredenbeck sowie zwei weiteren Siegen, unter anderem gegen Gastgeber MTV, ging es auf dem frisch verlegten Kunstrasen-Center-Court am Lübecker Rathaus im Herzen der Stadt ins Gruppenfinale. Vor dieser tollen, aber eben doch auch ungewohnten Kulisse zeigten die HSC-Jungs erstmals Nerven, unterlagen dem sehr schnell spielenden und gut kombinierenden TSV aus Bargteheide mit 10:13. Dennoch gelang als Vorrunden-Zweiter der verdiente Einzug ins Achtelfinale.

Ein wenig enttäuscht waren die Schützlinge des Trainergespanns Karl-Heinz Eckenhoff/Benno Brandl schon, aber ausgerechnet der Jüngste, Julius Pilz, machte den anderen Mut, dass das Turnier schließlich immer noch zu gewinnen sei.

In der K.-o.-Runde spielten die Frankfurter zunächst den Bramstedter TS schwindelig. Die Bälle wurden schneller verteilt, Einzelaktionen vermieden. Dank eines überragenden 16:4 zog der HSC ins Viertelfinale ein. Und jetzt war endgültig der Kampfgeist der "Blauen" geweckt, das Funkeln in den Augen zurück.

Im strömenden Regen ging es gegen den Rellinger TV (ebenfalls Schleswig-Holstein), der bis dahin in fünf Spielen ganze zehn Tore kassiert hatte. Unter den widrigen Bedingungen entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht, in der die Oderstädter keinen Ball aufgaben, 6:4 gewannen - und plötzlich im Halbfinale standen.

Dort ließen sie sich auch vom TH Hamburg-Eilbeck, der das jüngste Team des Turniers gestellt hatte, nicht aufhalten (15:8) und trafen im Endspiel auf einen alten Bekannten, den TSV Bargteheide. Gegen den selbstsicher wirkenden Favoriten brannten die Oderstädter natürlich auf eine Revanche, gingen auch schnell 3:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein kampfbetonter Schlagabtausch, beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, letztlich hatten die Frankfurter beim 12:8 das bessere Ende für sich.

Mächtig stolz auf diesen ersten Sieg einer HSC-Mannschaft bei einem der größten Handballturniere der Welt durften die Jungs am Abend in der alt-ehrwürdigen Lübecker Hanse-Halle die Goldmedaillen in Empfang nehmen. Neben Julius Pilz gehörten Moritz Kapinos, Jakob Walter, Jannes Westphal, Kennet Stabe, Willi Schulz, Joel Werft, Maximilian Runow, Erik Jahn und Johann Kaplan zum Erfolgs-Team.