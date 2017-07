Schüler kommen sogar eher zum Kurs

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Frieda-Marie, Klara, Emely, Malin und Leoni sind schon eine Stunde vor dem Beginn ihres Kunstkurses da und haben Pinsel in der Hand. Nicht in die Schule, sondern ins Hingucker-Atelier von Künstlerin Kathrin Preuß am Strausberger Lindenplatz kommen sie so gern, dass sie es gar nicht abwarten können. "Und mir macht das nichts aus, ich freue mich über jeden, der hereinkommt", sagt die Malerin. Die schlanke Berlinerin vom Jahrgang 1962 hat 20 Jahre lang als Erzieherin in Kita und Hort in Berlin gearbeitet, bevor sie sich entschloss, an der Hamburger Kunsthochschule ein Studium für Künstlerische Grafik aufzunehmen. Sie schloss es mit der Bestnote ab: "Ich hatte mir einfach seit meiner Kindheit autodidaktisch so viel beigebracht, dass mir das Studium und die Prüfungen sehr leicht fielen", sagt sie lächelnd.

Zunächst hat Kathrin Preuß in Mahlsdorf einen großen Raum angemietet und Kurse angeboten. Dann gab es damit Probleme, so dass sie sich im Umland umschaute. 2009 zog sie in der Großen Straße ins Obergeschoss eines Geschäftshauses. 2013 in den ehemaligen Lo(c)kschuppen am Lindenplatz, der ihr ob seiner idyllischen Lage gefiel. Nun betreut sie von Montag bis Mittwoch in Strausberg sieben Kurse für verschiedene Altersgruppen. In Mahlsdorf hat sie das Domizil behalten können, muss es aber nach jedem Kurstag ausräumen.

Insgesamt sind aktuell 95 Teilnehmer in elf Kursen auf dem Weg zur künstlerischen Selbstverwirklichung. Das Interesse und der Spaß sind groß, mitunter stehen acht Teilnehmer an acht Staffeleien im Ladenlokal, und sie kommt kaum durch. Denn sie arbeitet individuell mit jedem Kind und jedem Erwachsenen. "Ich habe den schönsten Beruf, ich lebe meinen Traum", sagt Kathrin Preuß. Sie verkauft Bilder, bestückt Ausstellungen, doch ihr Fokus liegt auf dem Talenteentdecken und -fördern. Manche sind seit 13 Jahren bei ihr. "Kinder, die in der 3. Klasse bei mir angefangen haben, kommen heute mit dem Auto zum Kurs, das ist schon komisch", sagt sie lachend. Und freut sich, dass sie die Kunst zu ihrem Beruf machen wollen.

Die Tür zum Atelier steht montags bis mittwochs offen. Und sie freut sich wirklich über jeden, der hereinkommt.