Posen als Zentrum der Kultur und Bildung

Trebnitz (MOZ) Zu einem weiteren Schloßgespräch wird am Freitag in die Alte Schmiede eingeladen. Im Blickpunkt steht das Kulturzentrum "Zamek" in Posen, der ehemaligen kaiserlichen Residenz. Es ist seit Jahrzehnten ein Ort der Kultur, der Bildung, der Jugendarbeit und der Zivilgesellschaft. Schloß Trebnitz agiert seit einem Jahr als Beauftragter des Landes für Großpolen, unterhält im Schloss Posen ein Büro.