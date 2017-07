Mit Karacho durchs Oderbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Alles auf Neustart: Aufgewacht ist Ron Robert früh noch im Plattenbau, im Kühlschrank eine einzelne Cola, die Dusche voll mit dreckigem Geschirr. So wie immer. Dann findet er ein altes Foto, und an der Bushaltestelle taucht die ebenso zauberhafte wie unheimliche Clara auf - eine Kombination, die den 16-Jährigen binnen eines Tages in ein anderes Leben katapultiert. Plötzlich liegt er in einer fremden XXL-Badewanne, schießt auf Wölfe, ist zum ersten Mal besoffen und findet eine Familie.