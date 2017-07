Marco Büchel zum Praktikum in der Kita

artikel-ansicht/dg/0/

Altreetz (MOZ) Über tatkräftige Mithilfe durfte sich Kita-Leiterin Ramona Fallnich mit ihrem Team am Dienstag in der Altreetzer "Rappelkiste" freuen: Der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) hatte sich zu einem Praktikumstag angesagt und stand morgens pünktlich zur vereinbarten Zeit vor der Einrichtung. Danach ging es für den Vater zweier Söhne im Kita-Alter gleich in den Kleinkindbereich. "Wir haben die Kinder ankommen lassen", erzählte Marco Büchel. Danach sei getobt, Ball gespielt und gefrühstückt worden.