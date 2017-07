Rendevouz mit riesigen Seelöwen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588139/

Als Futter bekommen die Seelöwen Heringe. Boris verputzt täglich 30 Kilogramm und die Seelöwendame 20 Kilogramm. Seelöwen in einem Zirkus sind derzeit in Europa einmalig. Stolz ist der Zirkus auch auf den großzügigen Zeltpalast. Nur wenige Pfosten versperren den Blick auf die Show.

Der Zirkus hat Dressuren mit Highlandbullen, Friesen, Arabern, Haflingern, Lamas, Miniponys, Eseln und Hunden im Programm. Artistik darf in einem Zirkus nicht fehlen: Rogall zeigt Darbietungen am Trapez, mit Hula-Hoop, Handstandnummern und Stunts am Todesrad. Dazwischen sind die Clowns Sepp und Zitrone zu erleben. Vorstellungen sind von heute bis Sonnabend jeweils um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Heute ist von 16 bis 17 Uhr eine gratis Tierschau und Fütterung.

Die MOZ verlost heute, bis 14Uhr, 10 x 2 Freikarten unter Telefon 01378 801444, wenn Sie die richtige Antwort wissen: Wieviel Kilogramm Hering frisst Boris täglich? (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer).