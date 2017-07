Letztes Kita-Jahr ab 2018 beitragsfrei

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Das letzte Kita-Jahr soll ab Herbst 2018 in Brandenburg beitragsfrei werden. Das hat die SPD-Landtagsfraktion am Dienstag beschlossen. Die Eltern von rund 22 000 Kindern im Land profitieren von diesem ersten Schritt in Richtung einer kompletten Beitragsfreiheit.

Das letzte Kita-Jahr soll in Brandenburg beitragsfrei werden. © picture alliance / dpa

Die Sozialdemokraten hatten sich mit dem Thema lange schwer getan. Während Berlin und einige andere Bundesländer schon vor Jahren mit der Entlastung der Eltern begonnen hatten, verwies die Regierungspartei in der Mark stets darauf, dass man zunächst möglichst viel Geld in die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kindergärten investieren wolle.

Bereits vor etwa einem Jahr hatte die SPD im Landtag ein Kita-Paket auf den Weg gebracht und dabei signalisiert, dass man auch an Lösungen für die Eltern arbeite. Nun erzielte die Fraktion eine Einigung. So soll ab dem Kita-Jahr 2018/2019 das sogenannte Vorschuljahr für die Eltern beitragsfrei werden. "Bildung darf nichts kosten", sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff zur Begründung. Die jetzige Entscheidung sei als Einstieg in die komplette Beitragsfreiheit zu verstehen. Der nächste Schritt werde dann das vorletzte Kita-Jahr betreffen, bis schließlich der Kindergartenbesuch komplett beitragsfrei ist.

Welche Kosten mit dem jetzigen Votum verbunden sind, konnte Bischoff am Dienstag noch nicht beziffern. Hintergrund dafür ist, dass es im Land hunderte unterschiedliche Kita-Satzungen gibt, die nun in Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen angepasst werden müssen. In Schätzungen wird von Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr ausgegangen.

Von der Linken hieß es, man freue sich, dass der Koalitionspartner endlich reagiere. "Wir hatten uns in den vergangenen Jahren immer wieder dafür stark gemacht und bei der SPD um Zustimmung geworben", sagte Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers. Auch wenn die Linken das erste Kita-Jahr für den Start in die Beitragsfreiheit favorisiert hatten, wollen sie den SPD-Vorschlag mittragen.

Auch Danilo Fischbach, Vertreter einer Bürgerinitiative für die Beitragsfreiheit, zeigte sich erfreut. "Der Kampf vieler Eltern für kostenlose Bildung hat sich gelohnt", sagte er. Nun komme es darauf an, die nächsten Schritte auf diesem Weg nicht aus den Augen zu verlieren und gleichzeitig weiter an der Qualität in den Kitas zu arbeiten.

Das aktuelle Kita-Paket der SPD sieht hier unter anderem weitere Verbesserungen bei der Leitungsfreistellung vor. So sollen Kita-Leiter pro Woche künftig 2,5 Stunden mehr Zeit dafür bekommen, an der Konzeption der Einrichtung zu arbeiten.