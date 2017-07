Der Paketshop nebenan

artikel-ansicht/dg/0/

Kossenblatt (MOZ) Wer sein Päckchen oder Paket mit DHL verschicken will, eine Retour aufgeben beziehungsweise Briefmarken kaufen, kann sich seit Wochenbeginn an Werner Lehmann in Kossenblatt wenden. Eine Fahne mit der Aufschrift DHL Paketshop sowie ein Aufsteller vor dem Haus in der Theodor-Fontane-Straße 29 weisen auf den neuen Service im Ort hin. Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr. "Die während der Öffnungszeiten angenommenen Paketsendungen werden täglich von der Deutschen Post im Paketshop abgeholt", informiert Anke Blenn von der Pressestelle in Berlin.