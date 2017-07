Frankfurter am Puls der Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Kunstverein hatte am vergangenen Wochenende Mitglieder und Kunstlehrer zu einer Exkursion zur documenta in Kassel eingeladen. Mit vielen Eindrücken und Anregungen kehrten sie zurück.

Seit dem 10. Juni hat die documenta 14 in Kassel (Künstlerischer Leiter: Adam Szymczyk) ihre Pforten geöffnet. In diesem Jahr ist dies mit dem Novum verbunden, dass die Ausstellung an zwei Orten stattfindet, in Athen und - wie schon seit nunmehr 62 Jahren - in Kassel. Damit verbunden ist eine Verlängerung der Öffnungszeit, statt der üblichen 100 Tage sind es dieses Mal 163 Tage, jeweils 100 in beiden Ausstellungsorten mit einer entsprechenden zeitlichen Überschneidung.

Mehr als zwei Dutzend Kunstfreunde - Mitglieder des Frankfurter Kunstvereins und Kunstlehrer aus der Region - trafen sich am vergangenen Wochenende zu einer gemeinsamen Reise zur documenta Kassel. Organisiert hatten diese die Fachberater Winfried Bellgardt und Thomas Kentzler, die hierbei durch das regionale Schulamt unterstützt wurden.

Am Freitagnachmittag startete die Gruppe per Bahn von Frankfurt und Berlin aus. Sonnabend und Sonntag waren Tage der Kunstbegegnung und des Gesprächs. Zwei vorab organisierte Gruppenführungen erwiesen sich dabei als ausgesprochen hilfreich. Aufgrund der Fülle der Exponate und der breitgefächerten Interessen erfolgte die weitere Tagesorganisation individuell bzw. in Kleingruppen.

Wie zu erwarten war, steht die documenta 14 in der guten Tradition ihrer Vorgänger. Sie nimmt Bezug auf die aktuelle Lebenswirklichkeit, provoziert, macht betroffen, stiftet zur Einmischung an und fordert vom Betrachter ein hohes Maß an Aktivität. Der Umgang mit Gewalt, Traumata und die Flüchtlingsproblematik nehmen breiten Raum ein, ebenso Grenzen und die Bewahrung von Freiheit und Demokratie.

Eines der Wahrzeichen der documenta 14 ist "Der Parthenon der Bücher", ein Projekt der argentinischen Künstlerin Marta Minujín. An einer Nachbildung des berühmten Parthenon-Tempels der Athener Akropolis werden Bücher angebracht, die irgendwo auf der Welt verboten sind bzw. waren. Die Bürger sind aufgerufen, Bücher zu spenden, von denen sie wissen, dass die genannten Kriterien zutreffen. Sie werden also zu Mitgestaltern. Und die Bücher werden am Ende der Ausstellung wieder einer sinnvollen Verwendung zugeführt, gelangen zurück zu den Lesern. Dass der Büchertempel auf einem Platz steht, wo im Mai 1933 Bücher verbrannt wurden, verleiht ihm zusätzlich Bedeutung.

Unsere Gruppe hatte das Vergnügen, kurz vor ihrer Rückreise noch den Abschluss des Projekts "Die Durchreise des Hermes" von Ross Birrell zu erleben, die Ankunft der documenta-Reiter, die am 9. April in Athen gestartet waren. Und es hat uns auch Vergnügen bereitet, die Spuren älterer documenta-Ausstellungen zu sehen. Die Eichen von Beuys gedeihen.

Der Autor, Georg Szalai, ist Deutsch- und Geschichtslehrer am Liebknecht-Gymnasium und war Teilnehmer der Exkursion.