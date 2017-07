Eisenhüttenstadt schrumpft

artikel-ansicht/dg/0/

Dieses Schicksal wird der Rosenstraße im V. Wohnkomplex nicht drohen. Auch wenn dort momentan der Abriss von leerstehenden Blöcken in der Stadt fortgesetzt wird. Die Rosenstraße 11 bis 14 und 15 bis 17 wurden in den vergangenen Monaten sukzessiv leergezogen. Momentan findet die Entkernung der Blöcke statt, danach werden die Bagger innerhalb weniger Tage die Gebäude abreißen. Oliver Funke, Geschäftsführer der städtischen Gebäudewirtschaft, schätzt, dass in drei Wochen nichts mehr an die Gebäude erinnern wird. Auf der Abrissliste der Gewi stehen eigentlich für dieses Jahr noch zwei weitere Blöcke, nämlich in der Puschkinstraße 16 bis 20 sowie 8 bis 11. Allerdings sind die Vorbereitungen dort noch nicht soweit. Oliver Funke verweist darauf, dass für die restlichen Mieter noch Ersatzwohnungen gesucht werden müssen. Die Puschkinstraße 16 bis 20 ist ein querstehender Block, vor dem in den vergangenen Jahren schon weitere Blöcke abgerissen wurden. Die Puschkinstraße 8 bis 11 liegt im Hinterhof. Insgesamt verschwinden, wenn alle vier Objekte abgerissen sind, weitere 131 Wohneinheiten vom Markt, verringern damit die Leerstandsquote bei der Gebäudewirtschaft. Oliver Funke hatte im März in der Stadtverordnetenversammlung gesagt, dass die Leerstandsquote derzeit aus verschiedenen Gründen - zum Beispiel auch wegen Sanierung oder anstehender Sanierung - bei 17 Prozent liegt. Ziel ist es, die Quote auf zehn Prozent zu drücken. Dazu gehört die weitere Rückführung des Wohnungsbestandes auch durch Abriss.

Allerdings wird die Gewi, was den Abriss anlangt, im nächsten Jahr erst einmal eine Verschnaufpause einlegen, um auch zu analysieren, wie sich die Mieterströme verteilen. In der aktuellen Stadtumbaustrategie, die auch von den Stadtverordneten beschlossen ist, heißt es noch unspezifisch für Gewi-Abriss-Projekte bis 2020: unsanierte Objekte außerhalb der Konsolidierungsgebiete.