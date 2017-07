Beach-Volleyball zur MOZ-Strandparty

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Zur MOZ-Strandparty, zu der wir am 29. Juli gemeinsam mit der Gemeinde und dem Sportverein Preussen Gusow einladen, wird es noch einen weiteren sportlichen Höhepunkt geben. Wie Michael Czerny vom Verein informiert, soll an diesem Tag der neu angelegte zweite Volleyballplatz mit einem Beach-Volleyball-Turnier im Mixed (eine Frau, ein Mann) eingeweiht werden. Maximal zwölf Team sind zugelassen. Für die ersten Drei stiftet Preussen Gusow Pokale. Los geht es um 10 Uhr. Teilnehmer können vor Ort zelten. Zudem können sie am späten Nachmittag an der MOZ-Kanumeisterschaft teilnehmen. Dort wird ab 16 Uhr in den Klassen Frauen, Männer über und Männer unter 40 Jahre gestartet.