Mehr als 400 freie Lehrstellen

Möglich sei ein Langzeitpraktikum, wobei Arbeitgeber und Bewerber die Möglichkeit bekommen, sich kennenzulernen. Dies sei vor allem dann zu empfehlen, wenn beispielsweise die handwerklichen Fähigkeiten besser sind, als dies die schulischen Leistungen erwarten lassen. "Viele Jugendliche haben Schwierigkeiten, sich in der Welt zurecht zu finden", schilderte die Mitarbeiterin der Agentur aus der Erfahrung der Berufsberater. Es reiche nicht aus, ein gutes Zeugnis in der Hand zu haben, ohne zu wissen, was man eigentlich damit anfangen will.

"Daher ist es gut in den Berufsalltag hinein zu schnuppern", sagte Anne Messing, Leiterin Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit Bad Freienwalde. "Wir empfehlen sogar, beim Wunschbetrieb anzufragen und sich um ein Praktikum zu bewerben." Vielleicht helfe das persönliche Gespräch mit dem künftigen Chef darüber hinweg, dass das Zeugnis nicht so gut ist. Wer sich nicht sicher sei, könne jederzeit die Berufsberatung der Agentur aufsuchen und um Rat fragen und sich Tipps für Bewerbungen einholen. "Die Kollegen stehen ständig mit Betrieben in Verbindung und kennen die Anforderungen", sagte Anne Messing.

Die Zahlen der offenen Lehrstellen ändern sich ständig. Es gebe Bewerber, die sich nicht abmelden, wenn sie etwas gefunden haben. Zudem gebe es genauso Betriebe, die ihre offenen Stellen nicht mitteilen,so die Leiterin.