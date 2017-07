Jubiläum mit Paukenschlag

artikel-ansicht/dg/0/

Am Sonnabend feiert er - leicht verspätet - dieses Jubiläum auf der Parkbühne mit einem Konzert. Seine Samba-Gruppe "Bateria de Mascaras" haut auf die Trommeln, ebenso das Ensemble "Djolé". "Afrikanische Rhythmen mit der Percussiongruppe der Musikschule Blankenfelde-Mahlow", kündigt Wenzek an. Er unterrichtet nämlich nicht nur 14 Fürstenwalder Schüler in den Kellerräumen der Alten Molkerei, sondern einmal in der Woche auch in Blankenfelde-Mahlow und in Potsdam an der Uni.

"In meiner Familie gibt es sonst keine Musiker", sagt der Fürstenwalder. Ein Schulfreund weckte bei ihm die Begeisterung fürs Schlagzeug. ""Led Zeppelin' und "Deep Purple' haben wir mit der Schulband nachgespielt", erinnert sich Wenzek. Wenn schon Musik, dann richtig, fand seine Mutter - und schickte ihren Sohn zur Musikschule.

Das Wissen, das er sich seitdem durch zwei Studiengänge und Ausprobieren erarbeitet hat, gibt Harald Wenzek weiter. Die Drummer der Bands, die in der Alten Molkerei proben - "Crypt", "Dirk und Durstig", früher auch "Kesh" - waren teilweise seine Schüler. So gut wie sie möchte auch Nico Findeisen werden. Dafür probt der Achtjährige jeden Dienstag im Trommelzentrum.

"Meine Schüler zeigen am Sonnabend auch, was sie gelernt haben - mit Solo- oder Gruppennummern und Playbacks", sagt Wenzek. Er selbst steht mit seiner Band "Full Moon" auf der Bühne. Eine fulminante Drumshow gemeinsam mit seiner Frau soll das Jubiläum krönen.

Konzertbeginn 15 Uhr auf der Parkbühne. Eintritt frei. Flohmarkt startet um 11 Uhr.