Vom privaten Singen zur Inklusionsarbeit

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Vocaliesen sind bei der Probe im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße nicht zu überhören. Wohlklingend schmeicheln sich die klaren Frauenstimmen ins Ohr. So richtig zufrieden ist die künstlerische Leiterin Bettina Tanzyna mit der Darbietung dennoch nicht. Noch mal also das Ganze.