Küchenbrand in Gosen

Gosen (MOZ) Ein Küchenbrand im indischen Restaurant im Müggelpark hat am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, einen größeren Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Wie der Einsatzleiter, Sebastian Schulze von der Gosener Feuerwehr, berichtete, hatte der Koch das Feuer aber schon per Feuerlöscher erfolgreich bekämpft, als die Wehren eintrafen. Weil in der Erstmeldung von einem größeren Gebäudebrand die Rede war, rückten auch Wehren aus Neu Zittau und Erkner an. Während die Erkneraner sofort umkehren konnten, halfen die Neu Zittauer noch, den stark verrauchten Bereich zu entlüften. Dazu wurde kurz auch die benachbarte Bäckerei gesperrt, berichtete Schulze. Der Koch, der gelöscht hatte, wurde wegen des Verdachts auf Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus Köpenick gebracht. Für die Gosener Wehr war der Einsatz um 16.40 Uhr beendet.