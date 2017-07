Lippenschütteln vor der Sommerpause

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) "Rrrrrruuuhuhu, nananananauuu, Mamamamamamaaa", schallt es durch den Probenraum in der Friedrich-Engels-Straße, wenn der Neuhardenberger Chor seine Probe beginnt. Auch die Körperhaltung ist wichtig. "Die Füße saugen sich am Boden fest", gibt Axel Naumann Anweisung. Der Strausberger ist im elften Jahr Leiter des Chores. "Und noch einmal die Lippen schütteln", sagt er der Gruppe, die dann gemeinschaftlich ein "Brrrrrrr" anstimmt.

Vollzählig ist der Chor, der sich 1985 gründete, mit elf Damen und drei Herren. Das war nicht immer so. "Wir sind von 50 Mitgliedern immer weiter geschrumpft", sagt Vereinsvorsitzende Clarissa Nespethal. Viele Chormitglieder sind altersbedingt ausgestiegen, an Nachwuchs mangelt es. Dem Spaß am gemeinsamen Singen scheint das keinen Abbruch zu tun. Während der Probe wird nicht nur viel gesungen, sondern auch viel gelacht. "Aber fehlen darf keiner, wir haben keine Tenöre mehr", sagen die Damen.

Wenn die Gruppe dann anstimmt, etwa zum Volkslied "Wo das klare Wasser fließt", klingen die Männerstimmen, auch wenn sie in der Unterzahl sind, kräftig und klar durch. Und auch wenn der Raum im alten Kitagebäude nicht dieselbe Akustik bietet wie etwa die Schinkelkirche, so lässt sich auch für den Laien heraushören, dass sich der Chor, Ensemblemitglied der Kreismusikschule Märkisch-Oderland, in den vergangenen 32 Jahren gut aufeinander eingestimmt hat. Achim Büttner aus Neuhardenberg singt seit 1995 mit. "Singen hält jung", sagt der 80-Jährige, das hätten ihm "gescheite Leute" einmal gesagt. Und er habe einfach Freude am Singen. "Ich erinnere, dass wir mehr Bögen singen wollten", unterbricht Neumann die Sänger beim Proben von "Es flog' ein klein's Waldvögelein". Also noch einmal von vorn. Konzentriert schauen die Frauen und Männer zu ihrem Dirigenten, der am Klavier kurz die Tonlagen anspielt. "Sopran, Alt, Männer - und los", heißt es vor jedem Einsatz. Die Stücke sind anspruchsvoll, haben mehrere Tempiwechsel. Auf Fingerzeig herrscht Stille, bevor alle gleichzeitig Luft holen und weitersingen.

Nun hat der Chor Sommerpause. In der letzten Schulferienwoche wird wieder geprobt, für das Benefizkonzert in der Strausberger Marienkirche am 8. Oktober. Gerne mit Unterstützung neuer Mitglieder.

Proben immer montags, 19.45 Uhr, Info bei Clarissa Nespethal unter Tel.: 0177 7224904