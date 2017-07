"Traumschüff"-Theater bringt aktuelles Streitthema auf Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

Es geht in dem Stück um einen Landwirt, der seine Existenz durch einen Biber bedroht sieht. Seine Tochter ist Umweltschützerin. Sie bekommt mit, wie sich der Vater des Problem-Bibers entledigen will. Dies führt zum Konflikt. Mehr wollte David Schellenberg, der mit dem Stück sein Regiedebüt abgibt, nicht preisgeben. Bei dem Stück spielt auch Jens-Uwe Bogadtke mit, der Feuerwehrmann Heiko Butzke von 2014 und Malerlehrling in "Veits Tanz" 2016.

Schellenberg ist Initiator und Mitbegründer der Theatergenossenschaft "Traumschüff". "Unser Ziel ist es, Theater abseits der großen Bühnen zu spielen", sagt er. Deshalb lässt sich die Genossenschaft gerade ein Theaterschiff bauen. Unterstützung bekommt sie von der Technischen Universität (TU) Berlin und der Bauhaus-Universität Weimar, die das Floß mit Doppelrumpfgerade baut. Es sei zugleich Bühne und Unterkunft für die Bühnencrew.

Das Theaterschiff werde am 19. Juli in Weimar präsentiert. Die Jungfernfahrt sei auf der Saale, weil Weimar kein schiffbares Gewässer hat. Die Schiffstaufe sei am 29. Juli in Havelberg, von wo es mit "bibergeil" zu einer Tour in Richtung Berlin startet, so Schellenberg, der Schauspiel studiert hat und zuletzt am Staatstheater Mainz engagiert war. Grundpfeiler der Theatergenossenschaft sei, aktuelle Themen auf die Bühne zu bringen, die die Menschen gerade interessieren. Geschrieben hat das Stück Nicola Schmidt, die ebenfalls der 25-köpfigen Theatergenossenschaft angehört.

Die Ausstellung "Wasser im Oderbruch" wird am Sontag um 11 Uhr mit einer Wasserschau im Schlosspark eröffnet, zu der neben großen Objekten des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) auch eine Tonkollage zu hören ist. Im Schloss erwarten die Besucher Fotografien, Filme, Aussagen der Oderbrücher und ein großes dreidimensionales Modell des Oderbruchs, das die Wasserverhältnisse im Bruch veranschaulicht und sich über einer sieben mal zwei Meter großen Karte erhebt. Das Theaterstück beginnt um 15 Uhr im Schlosspark auf der Wiese am Landgraben.